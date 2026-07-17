HLV Kim: Ước ngày nào đó tuyển Việt Nam dự World Cup

HLV Kim Sang-sik khẳng định tuyển Việt Nam đang có hàng công rất mạnh và chia sẻ về việc cùng toàn đội theo dõi World Cup 2026 trong buổi họp báo trước trận giao hữu với Myanmar.

HLV Kim mơ về tương lai tuyển Việt Nam được dự World Cup. Ảnh: Minh Chiến.

Chia sẻ với báo giới về hàng công tuyển Việt Nam trước trận giao hữu với Myanmar, HLV Kim Sang-sik nói: "Thời gian qua, tuyển Việt Nam tập huấn khi đang diễn ra World Cup 2026. Tôi và các cầu thủ cũng đã cùng xem một số trận đấu. Đó là những trận đấu rất hấp dẫn, khiến tôi mong muốn một ngày nào đó, các cầu thủ Việt Nam sẽ được góp mặt tại sân chơi này. Đó là mơ ước của tôi".

Về hàng công tuyển Việt Nam, HLV Kim phát biểu: "Tuyển Việt Nam đang có hàng công rất mạnh. Chúng tôi đã có Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, mới nhất là Nguyễn Tài Lộc, cầu thủ mới nhập tịch và những cái tên chất lượng khác".

Về cách sử dụng nhân sự, chiến lược gia 49 tuổi cho biết: "Chúng tôi đang cố gắng tìm ra cách kết hợp giữa các cầu thủ tấn công tốt nhất qua từng trận. Trận đấu với Myanmar là dịp để ban huấn luyện tuyển Việt Nam kiểm chứng cách các cầu thủ thể hiện sau 4 tuần tập huấn. Tôi cũng mong sẽ không có cầu thủ nào chấn thương trong trận này để đội có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải".

Về hàng phòng ngự, HLV Kim nói: "Rất tiếc khi Khuất Văn Khang, Lê Ngọc Bảo và Đỗ Duy Mạnh không thể tiếp tục tập trung cùng tuyển Việt Nam do không kịp bình phục chấn thương. Khổng Minh Gia Bảo đã lên hội quân cùng các đồng đội. Tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị rất tốt và không dựa dẫm vào bất kỳ cầu thủ nào. Chúng tôi luôn là một tập thể như một khối thống nhất".

"Trước ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam có 4 tuần tập huấn tại Hàn Quốc. Về thể lực, tâm lý, chiến thuật, đội đang có sự chuẩn bị rất tốt. Ở trận đấu với Myanmar, tuyển Việt Nam sẽ cố gắng hết mình để bước vào giải đấu với điểm rơi phong độ tốt nhất. Chúng tôi sẽ cố gắng ghi nhiều bàn để tạo niềm vui cho người hâm mộ", nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ.

HLV Kim cho biết chưa nghĩ nhiều về mục tiêu bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup. "Đó là tương lai gần. Trước mắt, mục tiêu của tuyển Việt Nam là vượt qua vòng bảng. Sau đó, chúng tôi mới nghĩ đến đối thủ tiếp theo. Đội sẽ ra sân với tinh thần cao nhất ở mọi trận đấu để chơi tốt từng trận", ông cho hay.

Về đối thủ Myanmar, đội bóng vừa thay HLV khi Jorn Andersen kế nhiệm Myo Hlaing Win, HLV Kim chia sẻ: "Hai năm trước, tuyển Việt Nam thắng Myanmar 5-0 (tại vòng bảng ASEAN Cup 2024 - PV). Hiện tại, họ đã có HLV mới. Tôi biết năng lực của ông ấy đã được chứng minh tại K League. Đó là động lực để các cầu thủ Myanmar cố gắng thi đấu tốt".

Cầu thủ cùng HLV Kim dự họp báo là Nguyễn Quang Hải. Chia sẻ về tấm băng đội trưởng, tiền vệ sinh năm 1997 cho biết: "Khi được ban huấn luyện và các đồng đội ưu ái giao băng thủ quân, điều đầu tiên tôi nỗ lực là hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tôi luôn cố gắng gắn kết các cầu thủ. Các tuyển thủ Việt Nam cũng là những người rất chuyên nghiệp. Chúng tôi luôn đặt tập thể lên hàng đầu".

Trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam và Myanmar diễn ra lúc 19h tối 18/7 tại SVĐ Thái Nguyên. Đây là trận đấu tập dượt cuối cùng của các "Chiến binh sao vàng" trước khi bước vào ASEAN Cup 2026.