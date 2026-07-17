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Thể thao World Cup 2026

Haaland tạo cơn sốt ngoài sân cỏ

  • Thứ sáu, 17/7/2026 17:56 (GMT+7)
  • 22 phút trước

Erling Haaland tạo nên cơn sốt thương mại sau World Cup 2026 khi mẫu dây buộc tóc gắn liền với hình ảnh của anh bất ngờ "cháy hàng" nhờ sức mua bùng nổ.

Tiền đạo tuyển Na Uy trở thành một trong những ngôi sao được yêu thích nhất tại World Cup 2026. Phong độ bùng nổ với 7 bàn thắng sau 5 trận giúp Haaland trở thành chân sút số một của tuyển Na Uy.

Tuy nhiên, sức hút của chân sút thuộc biên chế Manchester City không chỉ đến từ những màn trình diễn trên sân. Hàng loạt hình ảnh và câu chuyện đời thường của Haaland lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, góp phần biến anh thành hiện tượng truyền thông.

Sau khi mô hình gấu mèo "Wild Bill's Whiskey Raccoon" mà Haaland mua tại Mỹ nhanh chóng bán hết, đến lượt mẫu dây buộc tóc Kknekki anh sử dụng trong các trận đấu cũng rơi vào tình trạng khan hàng.

Sản phẩm do công ty Hàn Quốc Dooji Co. phát triển. Theo đại diện hãng, doanh số Kknekki tăng vọt trong thời gian diễn ra World Cup và lập kỷ lục mới sau khi Haaland liên tục xuất hiện với sản phẩm trên sân đấu.

Đáng chú ý, Giám đốc điều hành Dooji, ông Cho Hyun-tae, còn thiết kế riêng nhiều mẫu dây buộc tóc dành cho Haaland. Tiền đạo 25 tuổi thường lựa chọn màu sắc dây buộc phù hợp với bộ trang phục thi đấu của Na Uy trong từng trận.

Dù Na Uy dừng bước ở tứ kết sau thất bại 1-2 trước tuyển Anh, Haaland vẫn được xem là một trong những gương mặt nổi bật nhất World Cup 2026, cả về chuyên môn lẫn sức ảnh hưởng thương mại.

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Minh Nghi

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