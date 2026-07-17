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Thể thao World Cup 2026

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Lisandro Martinez xóa sạch nỗi lo của MU

  • Thứ sáu, 17/7/2026 18:17 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Lisandro Martinez góp công đưa Argentina vào chung kết và mang đến tín hiệu đầy lạc quan cho MU trước mùa giải mới.

Martinez chơi rất hay ở World Cup 2026.

Nếu trước World Cup 2026, Martinez vẫn khiến người hâm mộ MU lo lắng vì tiền sử chấn thương và khả năng duy trì thể trạng, thì những gì trung vệ người Argentina thể hiện trên đất Mỹ mang đến câu trả lời thuyết phục. Martinez không chỉ trở lại, mà còn chơi ổn định xuyên suốt giải đấu.

Ở chiến thắng 2-1 trước tuyển Anh tại bán kết hôm 16/7, ngôi sao 28 tuổi tiếp tục có màn trình diễn chắc chắn trước khi được HLV Lionel Scaloni rút ra ở phút 72. Dù không thi đấu trọn vẹn, Martinez vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần giúp Argentina giành vé vào chung kết.

Khả năng xử lý bóng của cựu trung vệ Ajax tiếp tục là điểm nhấn. Trước sức ép lớn từ các cầu thủ tấn công của Anh, Martinez thực hiện thành công 40 trong 41 đường chuyền, đạt tỷ lệ chính xác gần 98%, đồng thời nhiều lần phát động tấn công từ tuyến dưới để giúp Argentina thoát pressing.

Đó cũng là phẩm chất khiến MU luôn đánh giá rất cao trung vệ này. Martinez mạnh trong tranh chấp và là mẫu trung vệ có thể mở ra hướng tấn công ngay từ phần sân nhà, điều mà hàng thủ "Quỷ đỏ" nhiều thời điểm thiếu vắng khi anh nghỉ thi đấu.

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Martinez mới trở lại sau chấn thương hồi tháng 4/2026.

Về phòng ngự, Martinez duy trì sự lì lợm quen thuộc. Anh đọc tình huống tốt, tranh chấp quyết liệt và giữ được sự tập trung trước sức ép của hàng công tuyển Anh. Bàn thua duy nhất của Argentina không xuất phát từ sai lầm cá nhân của Martinez mà là hệ quả của khoảng trống trong hệ thống phòng ngự.

Martinez cho thấy sự ổn định đáng kinh ngạc. Xuyên suốt World Cup 2026, Martinez liên tục góp mặt trong đội hình chính, duy trì phong độ cao và không gặp vấn đề về thể lực. Sau thời gian dài bị chấn thương cản bước, trung vệ người Argentina chứng minh anh hoàn toàn đủ khả năng chinh chiến ở những trận đấu có cường độ cao nhất.

Việc Martinez góp mặt trong trận chung kết World Cup là tín hiệu tích cực dành cho MU. Một Martinez khỏe mạnh, ổn định và đạt phong độ cao có thể trở thành điểm tựa để hàng thủ "Quỷ đỏ" hướng tới mùa giải mới với nhiều kỳ vọng hơn.

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Minh Nghi

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