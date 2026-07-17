CLB Hà Nội thắng 8-0, Đồng Nai gây địa chấn ở U17 Quốc gia

Hà Nội tạo chiến thắng đậm nhất ngày khai màn bảng B, trong khi Đồng Nai bất ngờ quật ngã ứng viên vô địch PVF-CAND ở VCK U17 Quốc gia 2026.

CLB Hà Nội khởi đầu bằng chiến thắng 8-0 đầy thuyết phục.

Chiều 17/7, bảng B VCK U17 Quốc gia khởi tranh với bốn trận đấu hấp dẫn tại Gia Lai. Hà Nội, CLB Bóng đá TP.HCM, Đồng Nai và Huế đều giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân.

Điểm nhấn lớn nhất thuộc về Hà Nội khi đội bóng Thủ đô đè bẹp Lâm Đồng 8-0. Trần Hải Dương và Trần Hoàng Việt sớm mở ra lợi thế trước khi Nguyễn Lực lập cú đúp. Bốn bàn còn lại được ghi bởi Võ Đức Đạt, Trần Mạnh Quân, Nguyễn Khắc Minh Đức và Bùi Phi Hùng. Lâm Đồng mất người từ phút 51, còn Hà Nội cũng phải chơi với 10 cầu thủ từ phút 79.

Ở sân Hàm Rồng 4, CLB Bóng đá TP.HCM đánh bại Sông Lam Nghệ An 2-0. Quang Khải mở tỷ số trên chấm phạt đền ở phút 23, trước khi Quang Hưng nhân đôi cách biệt 11 phút sau. Đội bóng phía Nam bảo toàn lợi thế nhờ hàng thủ chơi tập trung trong hiệp hai.

Bất ngờ lớn nhất của lượt đấu đến từ chiến thắng 1-0 của Đồng Nai trước ứng viên PVF-CAND. Khi trận đấu tưởng chừng khép lại với tỷ số hòa, Nguyễn Hoàng Công Anh ghi bàn ở phút 90, mang về 3 điểm quý giá cho đại diện miền Đông Nam Bộ.

Trong trận còn lại, Huế vượt qua Đồng Tháp 1-0 nhờ pha lập công của Nguyễn Viết Tài ở phút 83.

Sau lượt trận đầu tiên, Hà Nội, CLB Bóng đá TP.HCM, Đồng Nai và Huế cùng có 3 điểm, tạo lợi thế trong cuộc đua giành hai tấm vé vào vòng tiếp theo.