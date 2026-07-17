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Thể thao World Cup 2026

Kante chia tay tuyển Pháp sau World Cup?

  • Thứ sáu, 17/7/2026 19:00 (GMT+7)
  • 57 phút trước

N'Golo Kante khả năng được trao cơ hội ở trận tranh hạng ba với tuyển Anh vào lúc 2h ngày 19/7. Nhưng đó cũng có thể là trận cuối cùng của anh trong màu áo ĐTQG.

Theo truyền thông Pháp, Kante sẽ chia tay ĐTQG sau World Cup 2026.

Ở tuổi 35, Kante chưa chính thức tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế. Tuy nhiên, những gì diễn ra tại World Cup trên đất Mỹ cho thấy vai trò của nhà vô địch thế giới 2018 không còn như trước. Do đó, anh chuẩn bị khép lại hành trình với tuyển Pháp.

Xuyên suốt World Cup 2026, HLV Didier Deschamps ưu tiên sử dụng những gương mặt trẻ hơn ở tuyến giữa như Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot, Manu Kone hay Warren Zaire-Emery. Dù luôn góp mặt trong danh sách đăng ký, Kante chưa được trao bất kỳ phút thi đấu nào.

Theo L'Equipe, HLV Deschamps vẫn đánh giá cao kinh nghiệm, sự chuyên nghiệp và tầm ảnh hưởng trong phòng thay đồ của Kante. Tuy nhiên, chiến lược gia 57 tuổi không còn xem cựu tiền vệ Chelsea là lựa chọn cho các trận đấu quan trọng.

Trận tranh hạng ba với tuyển Anh được xem là cơ hội cuối cùng để Kante khoác áo "Les Bleus". Một lần ra sân mang nhiều giá trị tinh thần hơn chuyên môn, như sự tri ân dành cho cầu thủ từng góp công lớn đưa Pháp vô địch World Cup 2018.

Không chỉ Kante, Lucas Hernandez và Lucas Digne cũng được cho là có thể chia tay tuyển Pháp sau giải đấu này. Với Kante, dù kết thúc trong lặng lẽ, anh vẫn sẽ mãi được nhớ đến như một trong những tiền vệ vĩ đại nhất lịch sử "Les Bleus".

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Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

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