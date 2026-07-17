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Thể thao

HLV Myanmar: Thua tuyển Việt Nam là bình thường

  • Thứ sáu, 17/7/2026 18:46 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

HLV trưởng tuyển Myanmar, Jorn Andersen, khẳng định tuyển Việt Nam quá chênh lệch về đẳng cấp so với đội bóng mình dẫn dắt.

Andersen đánh giá cao tuyển Việt Nam. Ảnh: Liên đoàn bóng đá Myanmar (MMF).

Đánh giá về tuyển Việt Nam, HLV trưởng tuyển Myanmar bày tỏ quan điểm: "Tôi là HLV mới. Tôi mới nhậm chức ở tuyển Myanmar chỉ hơn một tuần. Việt Nam là đối thủ rất mạnh so với Myanmar. Hai đội có sự khác biệt rất lớn về đẳng cấp. Nhưng không sao cả. Chúng tôi đến đây để học hỏi và chơi một trận đấu tốt. Hy vọng chúng tôi có thể cải thiện cho tương lai".

Tháng 6/2023, Andersen dẫn dắt tuyển Hong Kong (Trung Quốc) thua tuyển Việt Nam 0-2 trong trận giao hữu tại sân Lạch Tray, Hải Phòng. Về sự khác biệt giữa tuyển Việt Nam ba năm trước và hiện tại, nhà cầm quân người Na Uy phát biểu: "Tôi thấy tuyển Việt Nam hiện tại tiến bộ rất nhiều. Họ hiện có ba tiền đạo nhập tịch rất chất lượng. Không chỉ vậy, lực lượng của Việt Nam cũng rất mạnh so với các đội cùng khu vực. Tôi nghĩ trận giao hữu này sẽ rất khó khăn với tuyển Myanmar".

Ở lần chạm trán gần nhất, Myanmar thua Việt Nam 0-5 tại vòng bảng ASEAN Cup 2024. Về mục tiêu giúp Myanmar có kết quả tốt hơn ở trận giao hữu tới, Andersen nói: "Rất khó nói khi Việt Nam mạnh hơn rất nhiều. Nhưng với Myanmar, chúng tôi có thể cải thiện chính mình nếu được đối đầu với các đối thủ lớn. Đây sẽ là bài kiểm tra chất lượng với chúng tôi. Thua Việt Nam là điều bình thường với Myanmar. Nhưng nếu thắng, đó sẽ là bất ngờ lớn với chúng tôi".

Đội trưởng tuyển Myanmar, Nanda Kyaw cũng dự họp báo. Hậu vệ 29 tuổi cho hay: "Tuyển Myanmar ở những lần đối đầu với Việt Nam trước đây có nhiều sự khác biệt. Chúng tôi cũng đang làm quen với HLV mới. Dù là giao hữu, nhưng Myanmar muốn thể hiện những gì chúng tôi đã tập luyện thời gian qua nên sẽ nỗ lực hết mình".

Trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam và Myanmar diễn ra lúc 19h tối 18/7 tại SVĐ Thái Nguyên. Đây là trận đấu tập dượt cuối cùng của thầy trò HLV Kim Sang-sik trước khi bước vào ASEAN Cup 2026.

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Nam Giang

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