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Thể thao World Cup 2026

Rice thoát thẻ đỏ khi đối đầu Messi

  • Thứ sáu, 17/7/2026 09:32 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Hôm 16/7, Declan Rice che miệng trong lúc lời qua tiếng lại với Lionel Messi nhưng thoát thẻ đỏ khi tuyển Anh thua Argentina 1-2 ở bán kết World Cup 2026.

Rice che miệng khi nói chuyện với Messi.

Rice và Messi xảy ra va chạm ở khu vực giữa sân trong hiệp một. Máy quay ghi lại khoảnh khắc tiền vệ Arsenal dùng tay che miệng khi trao đổi căng thẳng với đội trưởng Argentina. Tuy nhiên, trọng tài chính cũng như tổ VAR không có bất kỳ phản ứng nào, còn phía Argentina cũng không khiếu nại.

Tình huống nhanh chóng làm dấy lên tranh luận bởi theo quy định mới của FIFA, cầu thủ có thể bị truất quyền thi đấu nếu cố tình che miệng trong lúc có hành vi đối đầu hoặc lăng mạ đối phương. Luật được ban hành nhằm ngăn chặn những lời xúc phạm, phân biệt chủng tộc hoặc hành vi phi thể thao mà máy quay không thể ghi lại đầy đủ.

World Cup 2026, Miguel Almiron của Paraguay trở thành cầu thủ đầu tiên nhận thẻ đỏ vì lỗi che miệng khi tranh cãi với Mert Muldur của Thổ Nhĩ Kỳ. Sau đó, trung vệ Piero Hincapie của Ecuador cũng bị truất quyền thi đấu sau khi VAR xác định anh có hành vi tương tự với Santiago Gimenez của Mexico.

Tuy nhiên, trường hợp của Rice không bị xử lý. Theo Trưởng ban Trọng tài FIFA Pierluigi Collina, luật chỉ được áp dụng khi hành vi che miệng đi kèm những cuộc đối đầu căng thẳng hoặc có dấu hiệu xúc phạm đối phương. Ngoài ra, cầu thủ Argentina cũng không tố cáo hành vi của Rice với trọng tài. Do đó, Rice thoát thẻ phạt.

Việc Rice không nhận thẻ đỏ đồng nghĩa FIFA không có cơ sở để đưa ra án phạt bổ sung sau trận đấu. Nhờ đó, tiền vệ 27 tuổi đủ điều kiện ra sân trong trận tranh hạng 3 World Cup 2026 giữa tuyển Anh và Pháp vào lúc 2h ngày 19/7.

Highlights Argentina 2-1 Anh Rạng sáng 16/7, Argentina lội ngược dòng đánh bại tuyển Anh với tỷ số 2-1, qua đó giành quyền vào chơi trận chung kết World Cup 2026.

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