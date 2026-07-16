Messi lười viết status

Sau khi đưa Argentina vào chung kết World Cup 2026, Lionel Messi khiến mạng xã hội bùng nổ khi đăng lại dòng trạng thái từng sử dụng trên hành trình vô địch thế giới năm 2022.

Dòng trạng thái trên trang cá nhân của Messi cách nhau 4 năm.

Sáng 16/7, sau chiến thắng 2-1 trước tuyển Anh để đưa Argentina vào chung kết World Cup 2026, siêu sao 39 tuổi đăng bài ăn mừng trên Instagram với dòng trạng thái giống hệt bài viết từng đăng sau trận bán kết World Cup 2022.

Bức ảnh so sánh hai bài đăng nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt. Từ từng câu chữ bằng tiếng Tây Ban Nha, số lượng dấu chấm than cho đến các biểu tượng cảm xúc và hashtag #TodosJuntos, tất cả đều được Messi giữ nguyên như cách đây bốn năm.

Nội dung bài đăng đều bắt đầu bằng dòng: "A LA FINAL!!!!!" (Tạm dịch: Vào chung kết), kèm lời cảm ơn người hâm mộ luôn tin tưởng đội tuyển Argentina và lời kêu gọi toàn đội tiếp tục sát cánh hướng đến mục tiêu cuối cùng.

Việc Messi gần như sao chép toàn bộ bài viết lập tức gây chú ý. Một tài khoản bình luận: "Messi chẳng còn quan tâm đến caption nữa, chỉ cần sao chép bài đăng của bốn năm trước là đủ". Người khác dí dỏm nhận xét: "Khi công thức mang lại chức vô địch, tại sao phải thay đổi?".

Đằng sau câu chuyện vui ấy lại là một chi tiết đầy ý nghĩa. Sau hơn hai thập kỷ chinh phục mọi đỉnh cao của bóng đá thế giới, Messi dường như không còn bận tâm đến việc tạo hiệu ứng trên mạng xã hội. Điều anh hướng tới là chiến thắng và chiếc cúp vô địch.

Việc sử dụng lại chính dòng trạng thái từng gắn với hành trình đăng quang tại Qatar 2022 cũng được nhiều CĐV xem như một "điềm lành". Họ hy vọng lịch sử sẽ lặp lại, khi Argentina thêm một lần bước lên đỉnh thế giới.

Hiện tại, Messi và các đồng đội chỉ còn cách chức vô địch đúng một trận đấu. Đối thủ của họ ở chung kết sẽ là Tây Ban Nha vào lúc 2h ngày 20/7.

Argentina ấn định tỷ số 2-1 trước Anh Rạng sáng 16/7, Lautaro Martinez bật cao đánh đầu từ đường kiến tạo của Lionel Messi, giúp Argentina dẫn ngược tuyển Anh 2-1 ở bán kết World Cup 2026.