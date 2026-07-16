Điều kiện để Real 'nổ bom tấn' Olise

Dù bày tỏ sự ngưỡng mộ với Michael Olise, phía Real Madrid sẽ chỉ lên kế hoạch chiêu mộ tuyển thủ Pháp nếu anh muốn rời Bayern Munich trong tương lai.
Michael Olise nằm trong tầm ngắm của Real Madrid.
Theo nhà báo Fabrizio Romano, thương vụ hiện phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định cá nhân của tuyển thủ Pháp thay vì các tác động từ phía "Los Blancos". Hiện tại, ngôi sao 24 tuổi vẫn chưa đưa ra bất kỳ yêu cầu chuyển nhượng nào, giúp đại diện Bundesliga nắm ưu thế trên bàn đàm phán.
Sau một mùa giải bùng nổ cùng màn trình diễn tương đối ấn tượng tại World Cup 2026, Olise dự kiến có buổi thảo luận trực tiếp với ban lãnh đạo Bayern Munich để xác định rõ hướng đi sắp tới.
Trong mắt chủ tịch Florentino Perez, Olise được đánh giá là mục tiêu tiếp theo để hoàn thiện đội hình trong mơ của Real Madrid. Tuy nhiên, nếu "Hùm xám" chấp nhận bán trụ cột, CLB chắc chắn sẽ yêu cầu một mức phí chuyển nhượng khổng lồ.
Đây là rào cản tài chính đáng kể "Los Blancos" phải đối mặt nếu muốn thuyết phục đại diện Bundesliga nhượng lại ngôi sao của mình ngay trong mùa hè năm nay.
Ngược lại, phía Bayern Munich kiên quyết giữ vững lập trường khi coi tuyển thủ Pháp là nhân tố không thể thay thế. Đội chủ sân Allianz Arena xác định anh là hạt nhân then chốt, đóng vai trò nền móng cho dự án tái thiết và phát triển dài hạn của câu lạc bộ.
Chừng nào Olise còn cam kết tương lai tại Munich, mọi nỗ lực tiếp cận từ phía Real Madrid vẫn chỉ dừng lại ở mức tiềm năng.
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Huy Trưởng
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