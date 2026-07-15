Tiền vệ Michael Olise có một trận đấu đáng quên khi tuyển Pháp nhận thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2026 rạng sáng 15/7.

Ngay từ những phút đầu trên sân Dallas (Mỹ), Olise liên tục bị hậu vệ trái Marc Cucurella theo sát. Tân binh của Real Madrid không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng ngự mà còn thường xuyên tham gia hỗ trợ tấn công, góp phần giúp Tây Ban Nha kiểm soát tốt hành lang trái.

Trong nhiều tình huống đối đầu trực tiếp, Cucurella khiến Olise gặp rất nhiều khó khăn. Thậm chí, tiền vệ người Pháp có thời điểm không giữ được bình tĩnh và kéo tóc hậu vệ Tây Ban Nha, tạo nên khoảnh khắc thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Dù vậy, tình huống này không làm thay đổi cục diện trận đấu.

Khoảnh khắc Olise giật tóc Cucurella.

Trên mạng xã hội, nhiều tài khoản chỉ trích màn trình diễn của Olise. Một CĐV viết: "Khoảnh khắc kéo tóc Cucurella cho thấy sự bất lực của Olise".

Một người hâm mộ khác nhận xét: "Olise lạc lõng giữa hàng tiền vệ đông đảo và giàu sức chiến đấu của Tây Ban Nha".

Việc Olise bị thay ra khi trận đấu còn khoảng 20 phút là minh chứng rõ nét cho một ngày thi đấu dưới sức của cầu thủ được đánh giá là một trong những chân kiến tạo hàng đầu thế giới. Trước hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Tây Ban Nha, ngôi sao tuyển Pháp gần như không để lại bất kỳ dấu ấn đáng kể nào và đành nhìn đối thủ giành quyền vào chung kết World Cup 2026.

Tây Ban Nha mở tỷ số 1-0 trước Pháp Rạng sáng 15/7, Mikel Oyarzabal tận dụng thành công quả phạt đền để giúp Tây Ban Nha vượt lên dẫn Pháp 1-0 ở bán kết World Cup 2026