Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Tình trạng chấn thương của Saliba

  • Thứ tư, 15/7/2026 04:02 (GMT+7)
  • 34 phút trước

Trong trận thua 0-2 Tây Ban Nha của tuyển Pháp, William Saliba khiến người hâm mộ lo lắng khi thốt lên những lời đầy đau đớn về tình trạng chấn thương lưng của bản thân.

Saliba đang đối mặt nguy cơ dính chấn thương nghiêm trọng sau khi phải rời sân sớm ở trận bán kết World Cup 2026 giữa Pháp và Tây Ban Nha. Anh buộc phải rời sân từ phút 30 để nhường chỗ cho Maxence Lacroix.

Theo thông tin từ nhà báo Julien Laurens, ngôi sao thuộc biên chế Arsenal đã thốt lên đầy đau đớn ngay trên sân: "Cái lưng của tôi hỏng rồi, nó thực sự hỏng rồi".

Hình ảnh ghi lạ cho thấy Saliba phải ngồi gục xuống thảm cỏ với vẻ mặt mệt mỏi. Ngay sau khi thông tin này được lan truyền, cả ban huấn luyện đội tuyển Pháp lẫn câu lạc bộ Arsenal đều rơi vào trạng thái báo động.

Trung vệ sinh năm 2001 vốn là trụ cột không thể thay thế trong đội hình của huấn luyện viên Didier Deschamps tại giải đấu trên đất Bắc Mỹ nhờ khả năng phòng ngự ổn định.

Việc Saliba gặp vấn đề về lưng là một tổn thất lớn cho Arsenal. "Pháo thủ" có lý do để quan ngại khi mùa giải mới tại Premier League đang đến gần, nơi anh đóng vai trò quan trọng ở hàng phòng ngự đại diện Bắc London.

Về diễn biến trận đấu, tuyển Pháp để thua Tây Ban Nha với tỷ số 0-2 chung cuộc. "Les Bleus" sẽ chơi trận tranh hạng ba vào ngày 19/7.

Những thống kê biết nói trước bán kết World Cup 2026 Bốn ứng viên vô địch đều sở hữu những thông số ấn tượng, hứa hẹn tạo nên hai màn thư hùng đỉnh cao tại bán kết World Cup 2026.

World Cup trả lại Mbappe đáng sợ nhất

Sau đoạn kết thất vọng tại Real Madrid, Mbappe tìm lại phiên bản đáng sợ nhất của mình trong màu áo tuyển Pháp.

16 giờ trước

'Mỏ vàng' vô tận của bóng đá Pháp

Không chỉ là một thế lực lớn, nước Pháp từ lâu đã chuyển mình thành công xưởng sản xuất và xuất khẩu tài năng bóng đá có quy mô khủng khiếp nhất hành tinh.

19 giờ trước

Đội tuyển lợi thế nhất bán kết World Cup 2026

Đội tuyển Pháp đang cho thấy hình ảnh của ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2026.

21 giờ trước

Công thức vô địch World Cup có thật không?

How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.

Huy Trưởng

world cup tây ban nha pháp Tuyển Pháp world cup tây ban nha pháp

    Đọc tiếp

    Rodri phiên bản Quả bóng vàng xuất hiện

    Rodri phiên bản Quả bóng vàng xuất hiện

    4 phút trước 04:32 15/7/2026

    0

    Rodri khẳng định vai trò khó thay thế trong màu áo tuyển Tây Ban Nha với màn trình diễn ấn tượng ở chiến thắng 2-0 trước Pháp tại bán kết World Cup 2026 rạng sáng 15/7.

    Hình ảnh hơn nghìn lời nói về tuyển Pháp

    Hình ảnh hơn nghìn lời nói về tuyển Pháp

    6 phút trước 04:30 15/7/2026

    0

    Chỉ một pha xử lý chậm chạp của Aurelien Tchouameni phơi bày toàn bộ sự bế tắc của tuyển Pháp trong thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2026 rạng sáng 15/7.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý