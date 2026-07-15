Tình trạng chấn thương của Saliba

Trong trận thua 0-2 Tây Ban Nha của tuyển Pháp, William Saliba khiến người hâm mộ lo lắng khi thốt lên những lời đầy đau đớn về tình trạng chấn thương lưng của bản thân.

Saliba đang đối mặt nguy cơ dính chấn thương nghiêm trọng sau khi phải rời sân sớm ở trận bán kết World Cup 2026 giữa Pháp và Tây Ban Nha. Anh buộc phải rời sân từ phút 30 để nhường chỗ cho Maxence Lacroix.

Theo thông tin từ nhà báo Julien Laurens, ngôi sao thuộc biên chế Arsenal đã thốt lên đầy đau đớn ngay trên sân: "Cái lưng của tôi hỏng rồi, nó thực sự hỏng rồi".

Hình ảnh ghi lạ cho thấy Saliba phải ngồi gục xuống thảm cỏ với vẻ mặt mệt mỏi. Ngay sau khi thông tin này được lan truyền, cả ban huấn luyện đội tuyển Pháp lẫn câu lạc bộ Arsenal đều rơi vào trạng thái báo động.

Trung vệ sinh năm 2001 vốn là trụ cột không thể thay thế trong đội hình của huấn luyện viên Didier Deschamps tại giải đấu trên đất Bắc Mỹ nhờ khả năng phòng ngự ổn định.

Việc Saliba gặp vấn đề về lưng là một tổn thất lớn cho Arsenal. "Pháo thủ" có lý do để quan ngại khi mùa giải mới tại Premier League đang đến gần, nơi anh đóng vai trò quan trọng ở hàng phòng ngự đại diện Bắc London.

Về diễn biến trận đấu, tuyển Pháp để thua Tây Ban Nha với tỷ số 0-2 chung cuộc. "Les Bleus" sẽ chơi trận tranh hạng ba vào ngày 19/7.

Những thống kê biết nói trước bán kết World Cup 2026 Bốn ứng viên vô địch đều sở hữu những thông số ấn tượng, hứa hẹn tạo nên hai màn thư hùng đỉnh cao tại bán kết World Cup 2026.