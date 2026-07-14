World Cup trả lại Mbappe đáng sợ nhất

Sau đoạn kết thất vọng tại Real Madrid, Mbappe tìm lại phiên bản đáng sợ nhất của mình trong màu áo tuyển Pháp.

Mbappe tìm lại phong độ cao nhất trong màu áo tuyển Pháp sau đoạn kết khó khăn tại Real Madrid.

Kylian Mbappe bước vào World Cup 2026 với nhiều hoài nghi. Anh trải qua một mùa giải kỳ lạ tại Real Madrid, nơi những bàn thắng không đủ che lấp chấn thương, tranh cãi và cả tiếng la ó từ khán đài Bernabeu.

Nhưng chỉ vài tuần sau, mọi thứ thay đổi. Mbappe dẫn đầu danh sách ghi bàn World Cup với 8 pha lập công, ngang Lionel Messi. Tiền đạo tuyển Pháp còn có 3 kiến tạo và đứng trước cơ hội đưa đội nhà vào thêm một trận chung kết.

Đây mới là Mbappe mà Real Madrid từng chờ đợi.

Từ tiếng la ó ở Bernabeu

Mùa giải của Mbappe có thể chia thành hai nửa trái ngược. Trong năm 2025, tiền đạo người Pháp ghi 29 bàn sau 24 trận, trung bình 72 phút cho một pha lập công. Anh khép lại năm với 59 bàn, cân bằng thành tích Cristiano Ronaldo từng lập trong màu áo Real Madrid.

Những con số ấy khiến người ta tin Mbappe sẵn sàng trở thành một Galactico đúng nghĩa. Tuy nhiên, năm 2026 mang đến một câu chuyện khác. Mbappe vẫn ghi 13 bàn sau 20 trận, con số đáng mơ ước với phần lớn tiền đạo, song hiệu suất một bàn mỗi 116 phút chưa đủ ấn tượng nếu đặt cạnh tiêu chuẩn anh từng tạo ra.

Vấn đề cũng không chỉ nằm ở phong độ. Những chấn thương liên tiếp khiến Mbappe vắng mặt trong nhiều trận đấu quan trọng.

Đầu tiên là vấn đề ở đầu gối trái. Tiền đạo người Pháp thậm chí phải trở về Paris để tham khảo ý kiến của chuyên gia Bertrand Sonnery-Cottet, dù kết quả kiểm tra sau đó không khác chẩn đoán từ đội ngũ y tế Real Madrid. Tiếp đó là chấn thương cơ bán gân khiến anh nghỉ thi đấu 17 ngày. Mbappe vắng mặt ở một số trận Champions League, trận El Clasico cuối mùa và cuộc đối đầu Espanyol.

Những lần vắng mặt liên tiếp làm xuất hiện nghi ngờ Mbappe đang tính toán thể lực cho World Cup. Anh nhiều lần bác bỏ điều đó và khẳng định cách chuẩn bị tốt nhất cho tuyển Pháp là thi đấu thường xuyên trong màu áo Real Madrid.

Với 8 bàn thắng, Mbappé đang cùng Messi dẫn đầu danh sách ghi bàn tại World Cup 2026.

Dù vậy, khoảng cách giữa Mbappe và người hâm mộ ngày càng lớn. Hình ảnh tiền đạo người Pháp trở về sân bay Barajas chỉ 12 phút trước trận gặp Espanyol, sau kỳ nghỉ tại Italy trong thời gian dưỡng thương, khiến CĐV không hài lòng.

Mbappe khép lại mùa giải bằng những tiếng la ó ở hai trận cuối trên sân Bernabeu. Một cầu thủ được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của Real Madrid rời sân trong sự thất vọng nhiều hơn những tràng pháo tay. Đó rõ ràng không phải cái kết Chủ tịch Florentino Perez chờ đợi.

Một Mbappe khác ở World Cup

Nghịch lý là những chấn thương và quãng nghỉ cuối mùa lại giúp Mbappe bước vào World Cup với thể trạng tốt hơn. Anh không còn mang theo gánh nặng thể lực tích tụ sau một mùa giải kéo dài.

Tuyển Pháp đang hưởng lợi từ điều đó. Mbappe tìm lại tốc độ, sự bùng nổ và khả năng quyết định trận đấu. Siêu phẩm vào lưới Morocco ở tứ kết là hình ảnh tiêu biểu cho phiên bản đang trở lại.

Sau 6 trận, Mbappe có 8 bàn và 3 kiến tạo. Anh cùng Messi dẫn đầu danh sách ghi bàn, nhưng vượt ngôi sao Argentina về số đường chuyền thành bàn. Cuộc đua giữa hai người thậm chí vượt khỏi phạm vi World Cup 2026. Messi đang giữ kỷ lục 21 bàn tại các kỳ World Cup, còn Mbappe đã có 20 bàn dù mới chơi 20 trận.

Đáng chú ý hơn, tiền đạo tuyển Pháp sở hữu hiệu suất 1,11 bàn mỗi 90 phút, tốt nhất lịch sử World Cup trong số những cầu thủ có hơn 10 lần ra sân. Những con số cho thấy Mbappe đang tiến gần đến một vị trí đặc biệt trong lịch sử giải đấu.

Ở tuổi 27, Mbappe đã vô địch World Cup, chơi hai trận chung kết và đứng trước cơ hội góp mặt ở trận chung kết thứ ba liên tiếp. Nếu duy trì tốc độ hiện tại, việc vượt qua Messi trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất World Cup có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Mbappe đứng trước cơ hội đưa tuyển Pháp vào trận chung kết World Cup thứ ba liên tiếp.

Sự khác biệt lớn nhất giữa Mbappe tại Real Madrid và tuyển Pháp nằm ở cảm giác anh tạo ra. Tại Bernabeu, những bàn thắng vẫn chưa đủ. Real Madrid đánh giá các ngôi sao bằng danh hiệu, những trận đấu lớn và khả năng đưa đội bóng đến chiến thắng. Mbappe chưa làm được điều đó.

Còn với tuyển Pháp, anh lại là một con người khác. Mbappe chơi bóng với sự tự tin của một cầu thủ hiểu rõ vị trí của mình trong đội bóng.

World Cup dường như luôn đánh thức phiên bản tốt nhất của Mbappe. Từ chàng trai 19 tuổi tại Nga năm 2018 đến thủ lĩnh tuyển Pháp ở tuổi 27, sân khấu lớn nhất thế giới chưa bao giờ khiến anh sợ hãi.

Mùa giải tại Real Madrid có thể kết thúc bằng những tiếng la ó. Nhưng World Cup 2026 đang mở ra một câu chuyện hoàn toàn khác.

Florentino Perez đưa Mbappe về Bernabeu với kỳ vọng sở hữu cầu thủ hay nhất thế giới. Phiên bản ấy chưa thực sự xuất hiện thường xuyên tại Madrid, nhưng ở World Cup, người ta đang nhìn thấy nó.