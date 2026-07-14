Thay đổi bất ngờ của Argentina trước tuyển Anh

Huấn luyện viên Lionel Scaloni nhiều khả năng sẽ thay đổi nhân sự nơi tuyến giữa Argentina trong trận bán kết World Cup 2026 với tuyển Anh.

Alexis Mac Allister có thể ngồi dự bị ở trận đấu với tuyển Anh.

Theo đó, Valentin Barco nhiều khả năng sẽ đảm nhận vai trò đá chính, thay thế vị trí của Alexis Mac Allister. Đây là điều chỉnh quan trọng nhằm chuẩn bị cho phương án vận hành chiến thuật mới ở trận bán kết World Cup 2026 vào sáng 16/7.

Với sự thay đổi này, bộ khung tiền vệ của "Albiceleste" trong trận đấu sắp tới sẽ bao gồm 4 gương mặt Leandro Paredes, Enzo Fernandez, Rodrigo De Paul và Barco. Việc lựa chọn cầu thủ 21 tuổi thay vì một mắt xích thường xuyên như Mac Allister cho thấy ý đồ đa dạng hóa cách tiếp cận trận đấu của ban huấn luyện đại diện Nam Mỹ.

Huấn luyện viên Scaloni được cho đã thông báo trực tiếp đến các cầu thủ về lựa chọn của ông để đảm bảo sự tập trung cao nhất cho các bài tập phối hợp. Việc sử dụng Barco sẽ giúp gia tăng tính cơ động cho khu trung tuyến.

Với khả năng xử lý bóng kỹ thuật và sự năng nổ, tiền vệ sinh năm 2004 được kỳ vọng sẽ hỗ trợ tốt cho cả mặt trận tấn công lẫn phòng ngự. Quyết định của nhà cầm quân 48 tuổi cũng cho thấy khả năng linh hoạt trong việc thay đổi nhân sự dựa trên đặc điểm của từng đối thủ cụ thể.

Như vậy, Mac Allister nhiều khả năng sẽ bắt đầu trận đấu với tuyển Anh từ băng ghế dự bị. Argentina đang tập trung hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng về mặt chiến thuật cho cuộc chạm trán sắp tới.

Điểm mặt 4 'anh tài' ở bán kết World Cup 2026 Anh, Pháp, Argentina và Tây Ban Nha đều cho thấy vóc dáng của những ứng viên vô địch bằng màn trình diễn thuyết phục từ đầu World Cup 2026.