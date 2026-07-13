Vì sao trọng tài Anh, Argentina bị loại khỏi 4 trận cuối World Cup?

Việc Anh và Argentina đối đầu nhau ở bán kết World Cup 2026 khiến các trọng tài hàng đầu của hai quốc gia này không thể điều hành những trận cuối giải.

Trọng tài Micahel Oliver sẽ lỡ hẹn với 4 trận cuối của World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Hai trọng tài người Anh, Michael Oliver và Anthony Taylor, cùng trọng tài Argentina Facundo Tello đều không còn cơ hội cầm còi ở 4 trận cuối cùng của giải đấu. Theo quy định của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), trọng tài không được điều hành các trận đấu có đội tuyển quê hương mình tham dự nhằm tránh mọi nghi ngờ về tính công bằng. Vì vậy, Oliver, Taylor và Tello không thể làm nhiệm vụ ở trận bán kết giữa Anh và Argentina.

Không chỉ vậy, ngay cả trận chung kết cũng nằm ngoài tầm với của ba trọng tài này. Dù tuyển Anh có bị loại, FIFA vẫn không bố trí trọng tài Anh bắt các trận có Argentina góp mặt. Trường hợp ngược lại với Argentina cũng tương tự.

Theo ESPN, quyết định này xuất phát từ những yếu tố nhạy cảm về chính trị và lịch sử giữa Anh và Argentina. Nguồn tin này cũng cho biết FIFA xem xét các vấn đề nhạy cảm theo từng trường hợp cụ thể. Mối quan hệ lịch sử giữa hai quốc gia đã được tính đến trong quá trình phân công trọng tài ở các giải đấu lớn.

Tại World Cup 2022, Anthony Taylor cũng không được lựa chọn điều hành trận chung kết giữa Argentina và Pháp với lý do tương tự. Khi đó, ông được đánh giá là một trong những ứng viên sáng giá nếu đối thủ của Pháp là Croatia. Các trọng tài Oliver, Taylor và Tello cũng không được phân công cho trận tranh hạng ba bởi sự góp mặt của Anh hoặc Argentina.

Trận bán kết còn lại về lý thuyết hoàn toàn hợp lệ cho các trọng tài Anh và Argentina, nhưng FIFA đã xác nhận trọng tài Ivan Barton (El Salvador) sẽ điều hành trận bán kết đầu tiên giữa Tây Ban Nha và Pháp.

Điểm mặt 4 'anh tài' ở bán kết World Cup 2026 Anh, Pháp, Argentina và Tây Ban Nha đều cho thấy vóc dáng của những ứng viên vô địch bằng màn trình diễn thuyết phục từ đầu World Cup 2026.