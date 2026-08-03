Fenerbahce chơi lớn, Asensio lĩnh xướng dàn sao

Fenerbahce mạnh tay nâng cấp đội hình trong mùa hè 2026, với Marco Asensio được kỳ vọng trở thành hạt nhân trong cuộc đua lật đổ Galatasaray.

Marco Asensio được kỳ vọng dẫn dắt Fenerbahce trong mùa giải đầy tham vọng.

Fenerbahce bước vào mùa giải 2026/27 với diện mạo mới sau kỳ chuyển nhượng sôi động. Mason Greenwood, Vedat Muriqi và Nathan Ake được đưa về để tăng sức mạnh cho đội bóng thành Istanbul.

Những tân binh này sẽ sát cánh cùng Ederson, Milan Skriniar, Kerem Akturkoglu, N'Golo Kante, Anderson Talisca và Marco Asensio. Sở hữu nhiều cầu thủ từng chinh chiến tại các giải hàng đầu châu Âu, Fenerbahce không giấu tham vọng cạnh tranh chức vô địch với Galatasaray.

Sự trở lại của Aziz Yildirim trên cương vị chủ tịch cũng kéo theo thay đổi lớn trong chính sách chuyển nhượng. Ban lãnh đạo Fenerbahce ưu tiên những cầu thủ giàu kinh nghiệm, với mục tiêu giành thành tích ngay lập tức.

Áp lực dành cho đội bóng là không nhỏ. Fenerbahce chưa vô địch quốc gia kể từ mùa 2013/14, quãng chờ đợi quá dài với một trong những CLB giàu truyền thống nhất Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong đội hình nhiều ngôi sao, Asensio vẫn được xem là nhân vật quan trọng bậc nhất. Tiền vệ người Tây Ban Nha bước vào mùa giải thứ hai tại Fenerbahce và tiếp tục được trao vai trò dẫn dắt hàng công.

Cựu cầu thủ Real Madrid vừa trải qua một trong những mùa giải hiệu quả nhất sự nghiệp, với 13 bàn thắng và 14 kiến tạo. Kinh nghiệm, khả năng tạo đột biến cùng sự đa năng giúp anh trở thành mắt xích khó thay thế.

Tuy nhiên, thành công của kỳ chuyển nhượng chỉ được công nhận nếu Fenerbahce giành vé vào vòng đấu chính Champions League. Trước mắt, Asensio cùng đồng đội phải vượt qua Sturm Graz ở vòng loại thứ ba.

Sau khoản đầu tư lớn, Fenerbahce không còn nhiều lý do để trì hoãn tham vọng. Chức vô địch quốc nội và tấm vé Champions League là hai mục tiêu hàng đầu, còn Asensio được kỳ vọng biến dàn sao tại Istanbul thành một tập thể đủ sức chinh phục danh hiệu.