Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Khác biệt của Asensio

  • Chủ nhật, 15/2/2026 06:39 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tiền vệ Marco Asensio tiếp tục để lại màn trình diễn đáng chú ý trong màu áo Fenerbahce tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Asensio tỏa sáng ở đội mới.

Rạng sáng 15/2, Asensio góp 1 bàn trong chiến thắng 3-2 của Fenerbahce trước Trabzonspor tại giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ. Sau chưa đầy nửa mùa giải tại Super League, tiền vệ người Tây Ban Nha tỏa sáng với 10 bàn thắng và 7 kiến tạo.

Đáng chú ý, khoảnh khắc pressing của Asensio ở cuối trận gặp Trabzonspor tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội. Khi đội chủ nhà tổ chức tấn công ở giữa sân, Asensio liên tục chạy đuổi theo bóng, ngăn chặn những pha phối hợp của đối thủ. Các tình huống áp sát nhanh và quyết liệt của cựu sao Real Madrid khiến bài tấn công của Trabzonspor bị bẻ gãy.

Trên mạng xã hội, một CĐV bình luận: "Asensio chính là ngôi sao sáng nhất của Fenerbahce". Tài khoản khác viết: "Chưa từng thấy một Asensio như thế này tại Real Madrid”. Một người hâm mộ khác nhận xét: “Asensio hồi sinh mạnh mẽ tại Thổ Nhĩ Kỳ”.

Asensio anh 1

Asensio gây ấn tượng. Ảnh: Reuters.

Ở mùa giải này, giá trị của Asensio còn thể hiện ở những trận cầu lớn. Anh góp công giúp Fenerbahce giành Siêu cúp Thổ Nhĩ Kỳ sau chiến thắng 2-0 trước Galatasaray, với một đường kiến tạo mang tính quyết định.

Đến trận derby Istanbul với Besiktas, cựu sao Real Madrid ghi bàn thắng mang tính định đoạt, đưa Fenerbahce vượt qua đối thủ truyền kiếp. Đó là thứ bản lĩnh mà đội bóng nào cũng cần ở một ngôi sao lớn.

Ở Fenerbahce, Asensio được tin tưởng tuyệt đối. Hệ thống chiến thuật xoay quanh khả năng dứt điểm từ xa, di chuyển thông minh và cái chân trái giàu sát thương của tiền vệ người Tây Ban Nha. Khi được trao trách nhiệm, Asensio đáp lại bằng sự ổn định và hiệu quả.

Modric vẫn chưa già Ở độ tuổi 40, Luka Modric vẫn chinh phục người hâm mộ bằng những màn trình diễn đẳng cấp trong màu áo mới AC Milan. Nhiều người đặt ra câu hỏi đâu mới là điểm giới hạn của chàng tiền vệ người Croatia.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

Asensio Asensio fenerbahce

Đọc tiếp

CDV Tho Nhi Ky doi duoi Onana hinh anh

CĐV Thổ Nhĩ Kỳ đòi đuổi Onana

2 giờ trước 05:58 15/2/2026

0

Andre Onana gây thất vọng khi Trabzonspor thua 2-3 trước Fenerbahce ở vòng 22 giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ rạng sáng 15/2.

Man City, Liverpool vao vong 5 FA Cup hinh anh

Man City, Liverpool vào vòng 5 FA Cup

2 giờ trước 05:52 15/2/2026

0

Rạng sáng 15/2, Man City và Liverpool lần lượt đánh bại Salford City và Brighton để góp mặt ở vòng 5 FA Cup.

Thong diep cua Ronaldo hinh anh

Thông điệp của Ronaldo

2 giờ trước 06:05 15/2/2026

0

Sự trở lại của Cristiano Ronaldo trở thành tâm điểm chú ý tại giải Saudi Pro League.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý