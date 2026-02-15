Khác biệt của Asensio

Tiền vệ Marco Asensio tiếp tục để lại màn trình diễn đáng chú ý trong màu áo Fenerbahce tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Asensio tỏa sáng ở đội mới.

Rạng sáng 15/2, Asensio góp 1 bàn trong chiến thắng 3-2 của Fenerbahce trước Trabzonspor tại giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ. Sau chưa đầy nửa mùa giải tại Super League, tiền vệ người Tây Ban Nha tỏa sáng với 10 bàn thắng và 7 kiến tạo.

Đáng chú ý, khoảnh khắc pressing của Asensio ở cuối trận gặp Trabzonspor tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội. Khi đội chủ nhà tổ chức tấn công ở giữa sân, Asensio liên tục chạy đuổi theo bóng, ngăn chặn những pha phối hợp của đối thủ. Các tình huống áp sát nhanh và quyết liệt của cựu sao Real Madrid khiến bài tấn công của Trabzonspor bị bẻ gãy.

Trên mạng xã hội, một CĐV bình luận: "Asensio chính là ngôi sao sáng nhất của Fenerbahce". Tài khoản khác viết: "Chưa từng thấy một Asensio như thế này tại Real Madrid”. Một người hâm mộ khác nhận xét: “Asensio hồi sinh mạnh mẽ tại Thổ Nhĩ Kỳ”.

Asensio gây ấn tượng. Ảnh: Reuters.

Ở mùa giải này, giá trị của Asensio còn thể hiện ở những trận cầu lớn. Anh góp công giúp Fenerbahce giành Siêu cúp Thổ Nhĩ Kỳ sau chiến thắng 2-0 trước Galatasaray, với một đường kiến tạo mang tính quyết định.

Đến trận derby Istanbul với Besiktas, cựu sao Real Madrid ghi bàn thắng mang tính định đoạt, đưa Fenerbahce vượt qua đối thủ truyền kiếp. Đó là thứ bản lĩnh mà đội bóng nào cũng cần ở một ngôi sao lớn.

Ở Fenerbahce, Asensio được tin tưởng tuyệt đối. Hệ thống chiến thuật xoay quanh khả năng dứt điểm từ xa, di chuyển thông minh và cái chân trái giàu sát thương của tiền vệ người Tây Ban Nha. Khi được trao trách nhiệm, Asensio đáp lại bằng sự ổn định và hiệu quả.

Modric vẫn chưa già Ở độ tuổi 40, Luka Modric vẫn chinh phục người hâm mộ bằng những màn trình diễn đẳng cấp trong màu áo mới AC Milan. Nhiều người đặt ra câu hỏi đâu mới là điểm giới hạn của chàng tiền vệ người Croatia.