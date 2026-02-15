Thông điệp của Ronaldo

Sự trở lại của Cristiano Ronaldo trở thành tâm điểm chú ý tại giải Saudi Pro League.

Ronaldo ăn mừng bàn thắng vào lưới Al Fateh. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 15/2, siêu sao người Bồ Đào Nha lập công trong chiến thắng 2-0 của Al Nassr trước Al Fateh tại Saudi Pro League. Bàn thắng đến sau 18 phút thi đấu khi Ronaldo băng vào đệm bóng cận thành, mang lại lợi thế cho Al Nassr.

Sau khi lập công, Ronaldo tiến đến cột cờ góc và thực hiện màn ăn mừng “Siu” quen thuộc, đồng thời chỉ tay vào bản thân rồi chỉ xuống mặt sân như một thông điệp khẳng định cam kết tiếp tục gắn bó với CLB.

Trên trang cá nhân, Ronaldo đăng tải hình ảnh ăn mừng cùng thông điệp ngắn gọn: "Thêm một bước tiến nữa, hãy tiếp tục nào".

Trước đó, tiền đạo 41 tuổi vắng mặt 3 trận liên tiếp do không hài lòng với sự thiếu đầu tư trong kỳ chuyển nhượng gần đây.

Ronaldo cam kết tương lai với Al Nassr. Ảnh: Reuters.

Sau 3 trận vắng mặt liên tiếp, Ronaldo quyết định trở lại thi đấu khi một số yêu cầu được đáp ứng, bao gồm việc thanh toán các khoản lương còn tồn đọng cho nhân viên và trao thêm quyền điều hành cho ban lãnh đạo CLB.

Bàn thắng vào lưới Al Fateh cũng giúp Ronaldo nâng tổng số pha lập công trong sự nghiệp lên 962, tiến gần hơn tới cột mốc 1.000 bàn thắng. Đây đồng thời là bàn thắng đầu tiên của anh ở tuổi 41. CR7 hiện đứng thứ 3 trong danh sách vua phá lưới giải đấu với 18 bàn sau 17 trận, xếp sau Ivan Toney.

Trong khi đó, Al Nassr xếp thứ 2 ở Saudi Pro League, kém Al-Hilal 1 điểm.

CĐV Al Nassr tri ân Ronaldo Rạng sáng 7/2, CĐV Al Nassr đồng loạt bày tỏ sự ủng hộ dành cho Cristiano Ronaldo trong chiến thắng 2-0 trước Al Ittihad thuộc vòng 21 Saudi Pro League 2025/26.