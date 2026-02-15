Trọng tài mắc 3 lỗi nghiêm trọng trong trận Aston Villa - Newcastle

Chiến thắng của Newcastle tại vòng 4 FA Cup bị phủ bóng bởi hàng loạt quyết định gây tranh cãi khi trận đấu không áp dụng VAR.

Tình huống mở tỷ số trong tư thế việt vị của Tammy Abraham.

Newcastle United giành vé vào vòng 5 FA Cup sau khi đánh bại Aston Villa 3-1 rạng sáng 15/2, nhưng vấn đề tranh cãi lớn nhất của trận đấu nằm ở công tác điều hành.

Bàn mở tỷ số của Aston Villa đến từ tình huống dàn xếp thông minh khiến Newcastle mất tập trung. Morgan Rogers giả vờ thực hiện quả đá phạt tầm xa, nhưng Douglas Luiz bất ngờ treo bóng vào cho Tammy Abraham. Tiền đạo người Anh khống chế bằng ngực rồi dứt điểm ghi bàn.

Bàn thắng lẽ ra không nên được công nhận. Abraham di chuyển sớm và đứng việt vị khoảng một mét khi quả đá phạt được thực hiện. HLV Eddie Howe phản ứng dữ dội bên ngoài đường biên. Ông hét lớn "việt vị", nhưng quyết định không thay đổi. Ở vòng 3 và 4 FA Cup, VAR không được sử dụng.

Hai tình huống tranh cãi của Digne.

Tranh cãi chưa dừng lại. Trước giờ nghỉ, Lucas Digne có pha vào bóng nguy hiểm với Jacob Murphy. Hậu vệ người Pháp chỉ nhận thẻ vàng, dù tình huống khiến Murphy chảy máu. Ban huấn luyện Newcastle cho rằng đó đáng ra phải là thẻ đỏ.

Sau đó, trọng tài Chris Kavanagh tiếp tục khiến sân Villa Park dậy sóng khi cho Newcastle hưởng đá phạt ngoài vòng cấm, trong khi Digne để bóng chạm tay bên trong khu vực cấm địa.

Giữa bầu không khí căng thẳng, Newcastle vẫn tìm được sự tập trung cần thiết. Họ ghi 3 bàn để lội ngược dòng và khép lại trận đấu với chiến thắng 3-1.

