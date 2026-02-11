Báo chí Anh xác nhận HLV Thomas Frank bị Tottenham sa thải sau thất bại 1-2 trước Newcastle ở vòng 26 Premier League rạng sáng 11/2.

Tottenham sa thải HLV Thomas Frank. Ảnh: Reuters.

The Athletic cho biết quyết định được ban lãnh đạo Tottenham đưa ra trong bối cảnh đội chỉ còn hơn nhóm xuống hạng 5 điểm và phong độ không có dấu hiệu cải thiện.

Trận thua trước Newcastle rạng sáng 11/2 là thất bại thứ 15 của Tottenham dưới thời HLV Frank. Thống kê cho thấy chiến lược gia người Đan Mạch đang sở hữu tỷ lệ thắng thấp nhất trong số các HLV Tottenham ở kỷ nguyên Premier League, ở mức 27%.

Trong 16 trận gần nhất tại giải đấu, Spurs chỉ giành được vỏn vẹn hai chiến thắng, thành tích phản ánh rõ sự sa sút toàn diện của đội bóng.

Khi mùa giải 2025/26 chỉ còn khoảng hơn 10 vòng đấu, Tottenham bị kéo xuống nhóm nguy hiểm, thậm chí được xem có nguy cơ rớt hạng cao hơn một số đội mới lên hạng như Leeds hay Sunderland. Đây là kịch bản khó tin đối với một CLB từng thường xuyên cạnh tranh suất dự Champions League.

Ban lãnh đạo Tottenham đang khẩn trương xây dựng kế hoạch tìm kiếm người thay thế. Nhiều phương án tạm thời lẫn dài hạn đang được cân nhắc nhằm giúp đội bóng sớm ổn định tình hình trong giai đoạn quan trọng của mùa giải. Ưu tiên trước mắt của CLB là cải thiện thành tích để tránh bị cuốn sâu vào cuộc đua trụ hạng.

Ở mùa hè vừa qua, HLV Frank được bổ nhiệm với kỳ vọng mang đến sự ổn định và xây dựng lối chơi rõ ràng cho Tottenham. Tuy nhiên, những vấn đề về phong độ, sự thiếu ổn định trong đội hình và kết quả thi đấu không như mong đợi khiến dự án này nhanh chóng đi vào bế tắc. Áp lực ngày càng gia tăng khi Tottenham liên tục đánh rơi điểm số trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Highlights Tottenham 1-2 Newcastle Tottenham tiếp tục thể hiện phong độ bạc nhược khi để thua 1-2 trước Newcastle ở vòng 26 Premier League rạng sáng 11/2.