Huyền thoại Wayne Rooney vừa chỉ trích một cổ động viên nổi tiếng của MU trên mạng xã hội vì loạt hành động gây chú ý thời gian qua.

Rooney nổi giận với fan cuồng MU.

Nhân vật được nhắc đến là Frank Ilett, thường được biết đến với tên The United Strand. Người hâm mộ này gây chú ý khi thực hiện thử thách không cắt tóc cho đến khi MU giành được năm chiến thắng liên tiếp. Thử thách bắt đầu từ năm 2024 và kéo dài gần 500 ngày trước trận đấu với West Ham tại vòng 26 Premier League rạng sáng 11/2.

Ở cuộc đối đầu này, MU chơi nỗ lực nhưng chỉ có trận hòa 1-1 nhờ bàn thắng muộn của tiền đạo Benjamin Sesko ở cuối hiệp hai.

Trong khi đó, Frank Ilett tổ chức buổi phát trực tiếp trên nền tảng Kick để theo dõi trận đấu. Buổi livestream thu hút hơn 300.000 người xem ở thời điểm cao nhất, cho thấy sức lan tỏa của câu chuyện bên lề này trong cộng đồng người hâm mộ MU.

Bình luận trên BBC sau trận, Rooney chia sẻ quan điểm thẳng thắn về Frank Ilett: “Tôi sẽ tống cậu ta sang hẳn bên kia đất nước vì đã làm tôi phát điên lên. Chúng ta đang nói về Michael Carrick và việc MU cố gắng thắng trận thứ năm liên tiếp, nhưng mọi sự chú ý lại chỉ xoay quanh chuyện anh ta đi cắt tóc. Tôi cá là nếu MU thắng trận thứ năm, anh ta còn thấy thất vọng vì lúc đó mình sẽ trở nên chẳng còn ai quan tâm nữa”.

MU lỡ cơ hội thắng trận thứ 5 liên tiếp. Ảnh: Reuters.

Quan điểm của Rooney nhận được sự tán đồng từ một bộ phận người hâm mộ. Đa phần đều cho rằng màn trình diễn của MU mới là điều đáng bận tâm, còn việc Frank Ilett có cắt tóc hay không chỉ là chuyện bên lề.

Trước trận đấu, HLV Carrick từng được hỏi về thử thách của Frank Ilett. Ông cho biết các con mình có nhắc đến câu chuyện này, nhưng khẳng định đó không phải điều liên quan đến công tác chuẩn bị cho trận đấu của MU.

Với Frank Ilett, trận hòa West Ham đồng nghĩa với việc thử thách quay về vạch xuất phát. Trước mắt MU là các cuộc đối đầu với Everton, Crystal Palace, Newcastle, Aston Villa và Bournemouth tại Premier League.

