Bàn gỡ phút 96 không che được vấn đề của MU

Bàn gỡ phút 96 giúp MU thoát thua, nhưng trận hòa trước West Ham cho thấy những vấn đề cũ vẫn còn nguyên dưới thời Michael Carrick.

Michael Carrick tiếp tục duy trì chuỗi bất bại kể từ khi trở lại Old Trafford. Nhưng nếu nhìn kỹ vào trận hòa 1-1 trước West Ham United, đây không phải đêm để ăn mừng. Đó là đêm phơi bày rõ ràng những giới hạn trong cấu trúc đội hình mà ông đang sở hữu.

Bàn gỡ của Benjamin Sesko ở phút 96 mang đậm màu sắc “Fergie time”. Nó giúp MU rời London Stadium với một điểm và giữ lại cảm giác tích cực. Nhưng cảm xúc ấy không che được thực tế rằng trong phần lớn thời gian, Manchester United bế tắc trước một khối phòng ngự lùi sâu.

Kiểm soát bóng không đồng nghĩa kiểm soát trận đấu

MU cầm bóng gần 65%. Con số đủ để tạo cảm giác áp đặt. Nhưng thống kê ba cú sút trúng đích lại kể câu chuyện khác. West Ham không pressing tầm cao. Họ lùi sâu, giữ cự ly và chờ cơ hội phản công. Trước cách tiếp cận đó, MU thiếu sự sắc bén.

Hiệp một diễn ra với nhịp độ chậm. MU triển khai bóng nhiều nhưng không tạo ra đột biến rõ rệt. Luke Shaw có pha dứt điểm bị phá trên vạch vôi. Casemiro từng đưa bóng vào lưới nhưng không được công nhận. Ngoài những khoảnh khắc ấy, thế trận trôi qua khá nặng nề.

Bàn thua từ pha dứt điểm của Tomas Soucek sau giờ nghỉ là lời cảnh báo. West Ham không cần nhiều cơ hội để gây sát thương. Họ tận dụng tốt khoảnh khắc chuyển trạng thái. MU lại phải rượt đuổi.

Vấn đề này không mới. Ngay cả trước thời Carrick, MU đã gặp khó trước những đội chơi phòng ngự số đông. Đó là bài toán về cấu trúc nhân sự.

Khi hệ thống trước đó không ưu tiên cầu thủ chạy cánh truyền thống, những cái tên như Marcus Rashford, Alejandro Garnacho hay Antony đã rời đi. Trong trận đấu như thế này, MU thiếu tốc độ ở hai biên để kéo giãn hàng thủ đối phương.

Carrick không có nhiều phương án bùng nổ từ ghế dự bị. Ông buộc phải tìm giải pháp bằng cách thay đổi trung phong và tăng cường người trong vòng cấm.

Can đảm mạo hiểm, nhưng chưa đủ

Khác với người tiền nhiệm từng bị chỉ trích vì thiếu táo bạo khi rượt đuổi tỷ số, Carrick sẵn sàng đánh cược. Ông tung Sesko vào sân khi còn khoảng 20 phút. Khi sức ép chưa đủ lớn, ông rút Diogo Dalot để đưa Joshua Zirkzee vào sân. Đó là thông điệp rõ ràng: MU sẽ chơi tấn công đến cùng.

Sự mạo hiểm ấy có thể phản tác dụng. West Ham suýt ghi bàn thứ hai trong những pha phản công cuối trận. Hai pha can thiệp quyết đoán của Leny Yoro giữ MU ở lại trận đấu. Nếu không có những khoảnh khắc đó, câu chuyện có thể khác.

Cuối cùng, Sesko lên tiếng. Bàn thắng thứ ba của MU sau phút 87 kể từ khi Carrick nắm quyền cho thấy tinh thần không bỏ cuộc. Đó là điểm tích cực. Nhưng nó cũng đặt ra câu hỏi: vì sao MU chỉ thực sự nguy hiểm khi trận đấu bước vào thời khắc cuối?

Carrick thừa nhận sau trận rằng màn trình diễn chưa đạt chuẩn.

Ông hài lòng với tinh thần nhưng hiểu đội bóng có thể làm tốt hơn. Một điểm sân khách không tệ, nhất là tại London Stadium, nơi MU không thắng từ năm 2021. Nhưng đây không phải màn trình diễn của một đội bóng muốn đua đường dài.

Phía trước là Everton và Crystal Palace. Những đối thủ sẵn sàng chơi phòng ngự chặt chẽ tương tự. Carrick sẽ có 12 ngày để điều chỉnh. Ông cần tìm lời giải cho bài toán phá khối thấp. Cầm bóng nhiều là chưa đủ. MU cần tốc độ, sự trực diện và tính bất ngờ cao hơn.

West Ham không đánh bại MU. Nhưng họ đã chỉ ra điều Carrick cần sửa nếu muốn tiến xa. Một bàn thắng muộn giữ lại bầu không khí tích cực. Tuy nhiên, để biến chuỗi bất bại thành nền tảng vững chắc, MU phải chứng minh họ có thể kiểm soát cả thế trận lẫn kết quả, chứ không chỉ sống nhờ những khoảnh khắc cuối cùng.