Maguire giảm sâu thu nhập

Phong độ ổn định giúp Harry Maguire tiến gần tới việc gia hạn hợp đồng với MU, nhưng mức lương của anh sẽ giảm hơn một nửa.

Highlights West Ham 1-1 Manchester United Rạng sáng 11/2, MU hòa West Ham với tỷ số 1-1 thuộc vòng 26 Premier League.

Hợp đồng của trung vệ người Anh sẽ hết hạn vào hè 2026. Tuy nhiên, Daily Mail xác nhận Maguire chuẩn bị được MU gia hạn. Gia nhập MU từ Leicester năm 2019 với mức phí 80 triệu bảng, Maguire hưởng mức đãi ngộ gần 200.000 bảng/tuần.

Hai bên được cho là tìm được tiếng nói chung về mức lương và thời hạn hợp đồng mới. Trung vệ mang áo số 5 sẵn sàng chấp nhận giảm sâu mức thu nhập xuống khoảng 80.000 bảng để đổi lấy một bản hợp đồng mới.

Phong độ ổn định những tuần gần đây, đặc biệt khi kết hợp cùng Lisandro Martinez ở trung tâm hàng thủ giúp Maguire ghi điểm trở lại. Cơ hội ra sân nhiều hơn đến với cầu thủ 32 tuổi sau chấn thương của Matthijs de Ligt.

Bất chấp "Quỷ đỏ" trải qua nhiều biến động, Maguire luôn được đánh giá cao ở kinh nghiệm, sự chuyên nghiệp và vai trò thủ lĩnh. Mùa trước, anh ra sân 40 trận trên mọi đấu trường, ghi 4 bàn. Trong chuỗi 5 trận bất bại liên tiếp của MU dưới thời Michael Carrick, Maguire là trụ cột ở hàng thủ.

Theo The Athletic, ban lãnh đạo MU từ chối mọi lời đề nghị cho Maguire trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026. Động thái cho thấy "Quỷ đỏ" đánh giá cao cầu thủ này. Ngược lại, Maguire không muốn rời Old Trafford bởi anh có cuộc sống ổn định cùng người thân và gia đình tại Manchester.

Dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Carrick, Maguire dần lấy lại hình ảnh của một thủ lĩnh nơi hàng phòng ngự. Anh thi đấu chắc chắn, mạnh mẽ trong các pha tranh chấp.

Những lý do khiến MU đứt mạch toàn thắng MU không thua vì thiếu nỗ lực, mà vì hàng công kém sắc bén và nhịp độ tấn công bị bẻ gãy ở những thời điểm quyết định.

