MU dàn xếp phạt góc quá hay

Trong bàn thắng mở tỷ số trước Tottenham Hotspur, Manchester United triển khai bài phối hợp bài bản, kết thúc bằng cú dứt điểm của Bryan Mbeumo sau một chuỗi di chuyển chiến thuật của Harry Maguire, Kobbie Mainoo và các đồng đội.

Trong trận thắng 2-0 trước Tottenham Hotspur ở vòng 25 Premier League đêm 7/2, Manchester United tiếp tục cho thấy sự đầu tư vào các tình huống bóng chết.

Đặc biệt là quả phạt góc dẫn đến bàn thắng mở tỷ số ở phút 38. Pha bóng được dàn xếp rõ ràng về vai trò, cự ly và thời điểm, tạo lợi thế quyết định trong vòng cấm đối phương.

Ở pha triển khai, Harry Maguire chủ động kéo toàn bộ hàng thủ Tottenham dồn về cột xa như thể anh là mục tiêu chính. Động tác này mở ra khoảng trống ở trung lộ. Ngay sau đó, Kobbie Mainoo băng từ cột hai vào đúng "vùng nguy hiểm" để đón đường chuyền của Bruno Fernandes.

Chuyển động của Mainoo tạo hiệu ứng dây chuyền. Amad Diallo kéo Xavi Simons rời khỏi vị trí, qua đó mở hành lang dứt điểm cho Bryan Mbeumo. Mainoo xử lý gọn gàng, trả ngược bóng chuẩn xác về khu vực trên chấm phạt đền, đặt đồng đội vào tư thế thuận lợi.

Mbeumo hoàn tất pha phối hợp bằng cú sút sệt, nhắm thẳng góc khung thành. Trong khi đó, Maguire, Luke Shaw và Casemiro đồng loạt chắn các cầu thủ Tottenham trong tầm quan sát, đảm bảo khoảng trống cần thiết cho pha kết thúc.

Đáng chú ý, toàn bộ tình huống được thực hiện với nhịp độ cao, ít chạm và phân vai rõ ràng. Thủ môn Tottenham không chịu áp lực trực diện do các phương án che chắn đã được tính toán trước.

Đây là minh chứng cho sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Manchester United ở bóng chết, yếu tố ngày càng đóng vai trò quan trọng tại Premier League. Nếu Arsenal nổi tiếng với phương án vây quanh thủ môn, thì MU gây ấn tượng hơn khi làm cho đối thủ còn không kịp chạy theo bóng.

Pha dàn xếp cho thấy bóng chết không chỉ là phương án "cầu may", mà có thể trở thành vũ khí chiến thuật khi được tổ chức khoa học, đồng bộ và chính xác về thời điểm.

Highlights Manchester United 2-0 Tottenham Tối 7/2, MU xuất sắc vượt qua Tottenham với tỷ số 2-0 thuộc vòng 25 Premier League.