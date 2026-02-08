Casemiro và lời nhắc về đẳng cấp ở Old Trafford

Casemiro tiếp tục có màn trình diễn tốt khi góp công vào chiến thắng 2-0 của MU trước Tottenham ở vòng 25 Premier League tối 7/2.

Bước ngoặt của trận đấu tại sân Old Trafford đến khi Tottenham phải chơi thiếu người sau chiếc thẻ đỏ dành cho Cristian Romero ở phút 29. Tận dụng lợi thế quân số, MU liên tục gia tăng sức ép về phía khung thành đối phương.

Bryan Mbeumo và Bruno Fernandes là những người lập công, nhưng Casemiro mới là cái tên gây ấn tượng mạnh ở tuyến giữa. Tiền vệ người Brazil cho thấy nguồn năng lượng dồi dào hiếm thấy. Dù từng khiến đồng đội lo lắng khi bị Romero phạm lỗi nguy hiểm, Casemiro vẫn tiếp tục thi đấu và nhanh chóng chứng minh tầm ảnh hưởng của mình.

Ngay trong hiệp một, Casemiro tung cú sút xa uy lực buộc thủ môn Tottenham phải trổ tài cứu thua, trước khi suýt ghi bàn từ pha đánh đầu sau quả phạt góc của Mbeumo.

Casemiro quan trọng với MU.

Không chỉ đóng góp ở khâu dứt điểm, Casemiro còn thể hiện sự chính xác trong lối chơi. Anh thực hiện 71 đường chuyền, trong đó có 60 lần thành công, đạt tỷ lệ chính xác khoảng 85%. Tiền vệ này cũng tạo ra hai cơ hội đáng chú ý cho đồng đội và thực hiện nhiều pha dẫn bóng tự tin từ tuyến giữa.

Ở khía cạnh phòng ngự, cựu cầu thủ Real Madrid vẫn cho thấy kinh nghiệm của mình với hai pha cắt bóng, một tình huống tắc bóng và một cú chắn bóng quan trọng. Dù không còn đạt thể trạng đỉnh cao như trước, khả năng đọc tình huống và điều tiết trận đấu của Casemiro vẫn mang lại giá trị lớn cho MU trước Tottenham.

Trong bối cảnh tương lai của Casemiro tại Old Trafford được cho là sẽ khép lại vào cuối mùa giải, màn trình diễn trước Tottenham giống như lời khẳng định về đẳng cấp của một tiền vệ từng chinh phục mọi danh hiệu lớn.

Với MU, sự ổn định của Casemiro ở giai đoạn này giúp đội bóng duy trì sức cạnh tranh, đồng thời có thêm thời gian chuẩn bị cho kế hoạch thay thế ở kỳ chuyển nhượng mùa hè.

