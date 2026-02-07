Thói quen dính thẻ đỏ lạ lùng của Romero

Cristian Romero tiếp tục trở thành tâm điểm chỉ trích sau khi bị truất quyền thi đấu trong trận thua 0-2 của Tottenham trước Manchester United tối 7/2.

Highlights Manchester United 2-0 Tottenham Tối 7/2, MU xuất sắc vượt qua Tottenham với tỷ số 2-0 thuộc vòng 25 Premier League.

Thẻ đỏ này nâng tổng số lần trung vệ người Argentina bị đuổi khỏi sân tại Premier League trong màu áo Spurs lên con số bốn, nhiều nhất lịch sử CLB ở giải đấu.

Đáng chú ý, cả bốn thẻ đỏ của Romero đều đến trong những trận gặp các đối thủ lớn gồm Manchester City, Chelsea, Liverpool và Manchester United. Điểm chung là những trận cầu căng thẳng, nơi Romero luôn chơi với cường độ rất cao nhưng thường đánh mất sự tỉnh táo ở thời khắc quyết định.

Tình huống dẫn tới thẻ đỏ trước MU được xác định là lỗi chơi xấu nghiêm trọng, xuất phát từ pha vào bóng liều lĩnh với Casemiro. Đây là thẻ đỏ thứ hai của Romero ở mùa giải này, sau lần bị đuổi khỏi sân trong thất bại 1-2 trước Liverpool hồi tháng 12.

Theo quy định, án treo giò tiêu chuẩn ba trận được cộng thêm một trận, nâng tổng thời gian cấm thi đấu lên bốn trận. Hệ quả là Tottenham sẽ không có Romero trong các cuộc đối đầu với Newcastle United, Arsenal, Fulham và Crystal Palace. Đây đều là những trận then chốt trong bối cảnh Spurs cần điểm để giữ vị trí trên bảng xếp hạng, đặc biệt là trận derby Bắc London với Arsenal.

Về mặt thống kê, vấn đề kỷ luật của Romero ngày càng đáng báo động. Sau 121 trận khoác áo Tottenham, anh nhận tới 43 thẻ phạt, trung bình cứ 2,8 trận lại dính một thẻ. Tính trong toàn bộ sự nghiệp CLB, Romero phải nhận 9 thẻ đỏ, con số khó chấp nhận với một trung vệ thường được xem là thủ lĩnh hàng phòng ngự.

Sự nóng nảy của Romero càng gây tranh cãi khi anh đang mang băng đội trưởng. Trong bối cảnh Tottenham còn chịu nhiều tổn thất vì chấn thương ở hàng thủ, án treo giò bốn trận của trung vệ người Argentina khiến bài toán nhân sự trở nên nghiêm trọng hơn.