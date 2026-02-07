Tình thế đảo ngược với MU và Tottenham

Vào lúc 19h30 tối 7/2, MU và Tottenham sẽ tái ngộ ở vòng 25 Premier League với 2 số phận đảo chiều đến khó tin.

Tottenham từng khiến MU sụp đổ ở chung kết Europa League mùa trước.

Chín tháng trước, MU rời sân San Mames với nỗi thất vọng của kẻ bại trận, còn Tottenham bước lên bục cao nhất Europa League trong niềm tin rằng họ đã mở ra một chu kỳ thành công mới. Chín tháng sau, trật tự ấy gần như bị lật ngược hoàn toàn khi hai đội tái ngộ tại Old Trafford.

Bóng đá không cho phép bất kỳ ai ngủ quên trên vinh quang. Tottenham là ví dụ điển hình. Chức vô địch châu lục mùa trước từng được xem như bàn đạp để đội bóng Bắc London bứt phá, nhất là khi họ đặt niềm tin vào Thomas Frank - một HLV được đánh giá cao về tư duy chiến thuật.

Nhưng Premier League mùa này lại trở thành cơn ác mộng kéo dài. Từ tháng 12 đến nay, Tottenham chưa một lần hưởng niềm vui chiến thắng ở giải quốc nội. 29 điểm sau 24 vòng đấu đẩy họ xuống khu vực nguy hiểm, đứng cạnh những cái tên vốn quen với cuộc chiến trụ hạng hơn là cuộc đua châu Âu.

Chấn thương của những cầu thủ sáng tạo như James Maddison hay Mohammed Kudus khiến Tottenham mất đi linh hồn trong lối chơi, song đó không thể là lời giải thích duy nhất cho sự sa sút toàn diện. Đội bóng của Frank thiếu nhịp độ, thiếu sự kết nối và đặc biệt là thiếu niềm tin.

Nghịch lý nằm ở chỗ, Tottenham vẫn góp mặt tại vòng 16 đội Champions League, như thể họ đang sống hai cuộc đời song song. Ở đó, họ bế tắc ở giải quốc nội, song ổn định đáng ngạc nhiên tại châu Âu. Dù vậy, nếu tiếp tục trắng tay tại Old Trafford, tương lai của HLV Frank sẽ khó tránh khỏi lung lay.

Phong độ của MU và Tottenham khá trái ngược ở thời điểm này.

Ở phía đối diện, MU tận hưởng giai đoạn tích cực hiếm hoi kể từ sau khi Sir Alex Ferguson rời ghế huấn luyện. Trong vai trò HLV tạm quyền, Michael Carrick không mang đến những cuộc cách mạng ồn ào, nhưng từng bước tái lập những giá trị cốt lõi. MU chơi thực dụng hơn, kỷ luật hơn và đặc biệt biết cách giành chiến thắng ở những khoảnh khắc then chốt.

Ba trận thắng liên tiếp trước Man City, Arsenal và Fulham giúp "Quỷ đỏ" cải thiện thứ hạng, đồng thời thổi bùng cảm giác quen thuộc ở Old Trafford. Đó là thứ niềm tin rằng đội bóng luôn có thể kết liễu đối thủ với khoảnh khắc "Fergie Time" quen thuộc. Những bàn thắng muộn không đơn thuần là may mắn, mà phản ánh bản lĩnh và sự tự tin dần quay trở lại.

Cuộc đối đầu vì thế vượt xa ý nghĩa của một trận cầu giành vé dự Champions League. Với Carrick, đó là thước đo cho tham vọng dài hạn và khả năng duy trì đà hồi sinh. Với Tottenham, đây gần như là ngã rẽ sinh tử buộc họ phải tự chứng minh mình chưa rơi vào vòng xoáy khủng hoảng không lối thoát.

Khoảng cách 10 bậc trên bảng xếp hạng giữa hai đội là điều ít ai dám hình dung cách đây chưa đầy một năm. Old Trafford lúc này đang là điểm tựa tinh thần cho MU, trong khi Tottenham bước vào trận đấu với hành trang nặng trĩu áp lực.

Bóng đá luôn khó đoán, nhưng trước giờ bóng lăn, cán cân rõ ràng đang nghiêng về đội chủ nhà. Thật vậy, MU đi một vòng dài để tìm lại chính mình, còn "Gà trống" vẫn đang loay hoay giữa những mảnh vỡ của vinh quang cũ.

