MU chuẩn bị phá kỷ lục chuyển nhượng

MU chuẩn bị cho một mùa hè chuyển nhượng được dự báo mang tính bước ngoặt, với kế hoạch mang về ít nhất 3 tân binh chất lượng cao nhằm tái thiết đội hình.

MU coi Anderson là mục tiêu số 1 ở hàng tiền vệ với mức giá đắt đỏ.

Chuyên gia chuyển nhượng David Ornstein của The Athletic tiết lộ sân Old Trafford sẽ chứng kiến một cuộc cải tổ mạnh tay, trọng tâm nằm ở tuyến giữa. Sự ra đi của Casemiro buộc MU phải tìm kiếm một tiền vệ trung tâm đủ tầm ảnh hưởng, cả về chuyên môn lẫn khả năng dẫn dắt lối chơi.

Những cái tên như Elliot Anderson, Adam Wharton hay Carlos Baleba vì thế đã lọt vào danh sách ưu tiên. Trong số này, Anderson được xem là mục tiêu nổi bật nhất. Thậm chí, anh có thể trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử CLB với mức phí tiệm cận 100 triệu bảng, vượt kỷ lục 89 triệu bảng được Paul Pogba thiết lập từ năm 2016.

Không chỉ tuyến giữa, MU còn đối diện những xáo trộn trên hàng công. Vị trí tiền đạo trái được xác định cần bổ sung, sau khi các phương án hiện tại không còn nằm trong kế hoạch dài hạn. Marcus Rashford và Jadon Sancho đều được cho là sẽ rời Old Trafford, khiến ban lãnh đạo buộc phải tìm kiếm một gương mặt mới đủ khả năng tạo đột biến. Yan Diomande của RB Leipzig nổi lên như ứng viên sáng giá, dù mức giá 87 triệu bảng là rào cản không nhỏ.

Ở hàng thủ, tương lai của Harry Maguire cũng để lại nhiều dấu hỏi. Trung vệ người Anh vẫn đóng vai trò quan trọng, song hợp đồng sắp hết hạn và chưa có tín hiệu gia hạn khiến MU phải tính đến phương án tăng cường thêm một trung vệ chất lượng.

Với nguy cơ chia tay hàng loạt trụ cột, MU hiểu rằng họ không còn nhiều lựa chọn. Một mùa hè chi tiêu mạnh tay gần như là điều bắt buộc nếu đội bóng này muốn nhanh chóng lấy lại vị thế và duy trì sức cạnh tranh tại Premier League mùa tới.

