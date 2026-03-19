Giây phút hãi hùng giữa bom đạn của cựu sao Premier League

Tiền đạo kỳ cựu Michail Antonio vừa chia sẻ những trải nghiệm kinh hoàng tại Doha khi thi đấu cho CLB Al Sailiya.

Antonio vượt qua sự cố tai nạn xe hơi nghiêm trọng và sang Qatar chơi bóng vào đầu tháng này.

Chân sút 35 tuổi mới chuyển tới Qatar theo bản hợp đồng ngắn hạn, trong hành trình trở lại sân cỏ sau vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng cuối năm 2024 từng đe dọa tính mạng. Trước đó, anh khép lại 10 năm gắn bó với West Ham với tư cách chân sút số một của CLB tại Premier League, ghi 83 bàn sau 323 trận.

Chia sẻ với truyền thông, Antonio thừa nhận phần lớn thời gian vẫn cảm thấy an toàn tại môi trường mới, dù thỉnh thoảng nghe thấy những tiếng nổ. Tuy nhiên, ký ức về ngày ra mắt vẫn ám ảnh, thậm chí mô tả đó là trải nghiệm đáng sợ nhất.

Cựu ngôi sao West Ham cho biết nghe thấy tiếng nổ lớn, nhìn thấy ánh lửa trên bầu trời và thậm chí cảm nhận khách sạn rung chuyển đúng vào ngày chuẩn bị ra mắt. Những diễn biến này xảy ra trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông leo thang.

Dù vậy, tiền đạo người Jamaica khẳng định nhanh chóng thích nghi với cuộc sống tại Doha. Antonio dành nhiều lời khen cho điều kiện cơ sở vật chất, thời tiết cũng như nhịp độ thi đấu chậm hơn, phù hợp với giai đoạn hiện tại của sự nghiệp.

Sau khi rời West Ham vào tháng 8/2025 và trải qua nhiều trở ngại trong quá trình hồi phục, Antonio cuối cùng tìm được bến đỗ mới. Dù trận ra mắt kết thúc bằng thất bại 0-4 trước Al Duhail, việc trở lại sân cỏ là cột mốc quan trọng, đánh dấu bước tiến tiếp theo trong hành trình trở lại ấn tượng của tiền đạo 35 tuổi.

