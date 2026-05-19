Nhật Bản mang Minamino đến World Cup 2026

Dù không thể tham dự World Cup 2026 với tư cách cầu thủ, tiền đạo Takumi Minamino vẫn sẽ đồng hành cùng tuyển Nhật Bản tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trong một vai trò mới

Minamino cùng tuyển Nhật Bản đến Mỹ.

Theo truyền thông Nhật Bản, HLV Hajime Moriyasu đã đề nghị AS Monaco cho phép Minamino tham gia cùng đội tuyển trong suốt thời gian diễn ra giải đấu. Đội bóng Ligue 1 cũng chấp thuận yêu cầu này, mở ra cơ hội để tiền đạo 30 tuổi tiếp tục sát cánh cùng “Samurai Blue”.

HLV Moriyasu đánh giá cao tầm ảnh hưởng của Minamino trong phòng thay đồ. Nhà cầm quân người Nhật tin rằng kinh nghiệm, tinh thần thi đấu cùng cá tính của ngôi sao Monaco sẽ giúp tiếp thêm sức mạnh cho toàn đội trong hành trình chinh phục World Cup 2026.

Trước đó, Minamino không có tên trong danh sách 26 tuyển thủ Nhật Bản dự World Cup sau khi dính chấn thương đứt dây chằng chéo trước đầu gối trái vào tháng 12 năm ngoái. Quá trình hồi phục kéo dài khiến cựu cầu thủ Liverpool không thể lấy lại thể trạng tốt nhất trước thời điểm giải đấu khởi tranh.

Đây được xem là tổn thất lớn với tuyển Nhật Bản, bởi Minamino từng giữ vai trò quan trọng trong đội hình của HLV Moriyasu suốt nhiều năm qua. Tại World Cup 2022 ở Qatar, anh khoác áo số 10 và là một trong những nhân tố giàu kinh nghiệm nhất của đội tuyển xứ mặt trời mọc.

Theo kế hoạch, Minamino sẽ hội quân cùng tuyển Nhật Bản tại Nashville (Mỹ) với vai trò hỗ trợ tinh thần và đồng hành cùng các đồng đội trẻ trong giải đấu sắp tới.

Trong màu áo đội tuyển quốc gia, Minamino ghi 26 bàn sau 73 lần ra sân. Ở mùa giải này, anh đóng góp 4 bàn thắng sau 21 trận trên mọi đấu trường cho Monaco.

Nhật Bản - lá cờ đầu của châu Á tại World Cup 2026 ''Những chiến binh Samurai xanh'' đang thể hiện một bộ mặt vô cùng ấn tượng, từ chất lượng nhân sự đến yếu tố chiến thuật. Hứa hẹn sẽ là một điểm nhất tại World Cup trên đất Mỹ.