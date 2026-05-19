Kịch bản Arsenal sớm vô địch Premier League

Arsenal tiến rất gần đến chức vô địch Premier League mùa này sau chiến thắng quan trọng 1-0 trước Burnley tại vòng 37 rạng sáng 19/5.

Trận thắng này giúp Arsenal tạo khoảng cách 5 điểm và gây sức ép mạnh mẽ lên Man City dù đá nhiều hơn đối thủ 1 trận. Nếu đoàn quân của HLV Pep Guardiola chỉ giành được 1 trận hòa hoặc thất bại trước Bournemouth, cuộc đua vô địch sẽ chính thức khép lại ngay trước vòng cuối cùng.

Ngược lại, nếu đội chủ sân Etihad giành chiến thắng, chức vô địch sẽ chỉ được định đoạt ở vòng đấu cuối cùng. Khi đó, Arsenal sẽ làm khách trên sân của Crystal Palace, còn Man City tiếp đón Aston Villa.

Thất bại 1-2 trước Man City hồi tháng 4 từng khiến nhiều người tin rằng đội bóng Bắc London đánh mất cơ hội cạnh tranh danh hiệu. Khi đó, ngay cả những CĐV Arsenal cũng tỏ ra lo lắng, khi kịch bản mất chức vô địch vì sa sút phong độ ở những vòng đấu quyết định có thể lặp lại trong mùa này.

Tuy nhiên, thầy trò HLV Mikel Arteta nhanh chóng vực dậy với chuỗi trận ấn tượng. Đội chủ sân Emirates không để thủng lưới trong 4 trận gần nhất tại Premier League và đang thể hiện sự ổn định đúng vào thời điểm quyết định.

Theo Opta, tỷ lệ vô địch của Arsenal hiện đã lên mức 85%, trong khi Man City chỉ còn 14,36%. “Pháo thủ” đang đứng trước cơ hội chấm dứt cơn khát Premier League kéo dài từ mùa giải 2003/04 dưới thời huyền thoại Arsene Wenger.

Không chỉ cạnh tranh chức vô địch quốc nội, Arsenal còn hướng tới cú đúp lịch sử khi chuẩn bị bước vào trận chung kết Champions League gặp PSG vào ngày 30/5.

