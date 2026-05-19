Sancho mất luôn 'phao cứu sinh' Dortmund

Dortmund đang thay đổi kế hoạch chuyển nhượng trong mùa hè 2026 khi quyết định tạm gác thương vụ chiêu mộ Jadon Sancho.

Theo truyền thông Đức, Giám đốc Thể thao Ole Book của Dortmund không còn xem Sancho là mục tiêu hàng đầu như trước. Dù cầu thủ người Anh từng có thời gian thành công tại Dortmund, đội bóng vùng Ruhr hiện tập trung vào việc xây dựng đội hình theo sơ đồ ba hậu vệ, hệ thống đòi hỏi một “số 10” linh hoạt hơn thay vì mẫu cầu thủ chạy cánh truyền thống.

Trong bối cảnh đó, Ethan Nwaneri nổi lên như mục tiêu ưu tiên của Dortmund. Tài năng 19 tuổi thuộc biên chế Arsenal hiện thi đấu cho Marseille theo dạng cho mượn và được đánh giá là phương án thay thế lý tưởng cho Julian Brandt trong tương lai.

Ban lãnh đạo Dortmund được cho là đã liên hệ để tìm hiểu khả năng chiêu mộ Nwaneri. Tiền vệ trẻ người Anh gây ấn tượng nhờ khả năng sáng tạo, xử lý bóng kỹ thuật và hỗ trợ tấn công linh hoạt. Đây cũng là mẫu cầu thủ phù hợp với triết lý mà HLV đội bóng đang xây dựng.

Tuy nhiên, thương vụ này không hề dễ dàng. Arsenal vẫn đánh giá rất cao tiềm năng của Nwaneri sau khi gia hạn hợp đồng với anh đến năm 2030 hồi năm ngoái. Mức giá chuyển nhượng mà “Pháo thủ” đưa ra được cho là khá cao, trong khi khả năng tiếp tục cho mượn cầu thủ cũng không rõ ràng.

Với Sancho, đây rõ ràng là đòn đau trong tham vọng “hồi sinh” sự nghiệp của tiền vệ này. Sancho sẽ hết hợp đồng với MU vào mùa hè này và đôi bên khó ký tiếp.

Mùa này, Sancho khoác áo Aston Villa theo dạng cho mượn nhưng phong độ vẫn thiếu ổn định. Sau 37 trận trên mọi đấu trường, anh ghi 1 bàn và có 3 kiến tạo.

