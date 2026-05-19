Neymar chính thức trở lại đội tuyển Brazil tham dự World Cup 2026 sau thông báo từ HLV Carlo Ancelotti rạng sáng 18/5.

Neymar dự World Cup khiến dư luận dậy sóng.

Đây sẽ là kỳ World Cup thứ tư trong sự nghiệp của Neymar, giúp anh cân bằng thành tích với huyền thoại Pele.

Sự trở lại của Neymar mang nhiều ý nghĩa đặc biệt với bóng đá Brazil. Kể từ sau chấn thương nghiêm trọng gặp Uruguay ở vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ hồi tháng 10/2023, tiền đạo sinh năm 1992 gần như biến mất khỏi màu áo tuyển quốc gia. Chấn thương dây chằng đầu gối khiến anh phải nghỉ thi đấu dài hạn và trải qua quá trình hồi phục đầy khó khăn.

Thông tin Neymar dự World Cup 2026 khiến mạng xã hội bùng nổ. Nhiều CĐV vui mừng khi cựu sao Paris Saint-Germain tái xuất ĐTQG ở giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.

Một CĐV viết trên mạng xã hội: "Chào mừng Neymar đến World Cup". Một fan khác bình luận: "Brazil thiếu Neymar là một thiếu sót lớn". Một tài khoản khác nhận xét: "Dù phong độ không còn như xưa, Neymar vẫn quan trọng với ĐTQG".

CĐV Brazil ăn mừng khi Neymar được triệu tập. Ảnh: Reuters.

Trước thời điểm HLV Carlo Ancelotti công bố đội hình cuối cùng tại Bảo tàng Tương lai ở Rio de Janeiro, hàng trăm CĐV đã tập trung bên ngoài địa điểm tổ chức để kêu gọi chiến lược gia người Italy trao cơ hội cho Neymar.

Nhiều người mang theo biểu ngữ, cúp mô phỏng và liên tục hô vang tên số 10 của Brazil. Bầu không khí cuồng nhiệt cho thấy Neymar vẫn là biểu tượng lớn của “Selecao”, bất chấp những tranh cãi xoay quanh phong độ và thể trạng trong vài năm qua.

Với Neymar, World Cup 2026 có thể là cơ hội cuối cùng để anh chinh phục danh hiệu lớn nhất trong sự nghiệp cấp đội tuyển sau những nỗi đau tại các kỳ World Cup 2014, 2018 và 2022.

Neymar chạy nước rút cho World Cup Sáng 11/5, Neymar mở tỷ số trong trận Santos thắng Bragatino 2-0 thuộc giải vô địch quốc gia Brazil.