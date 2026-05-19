Phản ứng của Anderson khi được đề nghị đến MU

Tiền vệ Elliot Anderson tiếp tục trở thành tâm điểm của thị trường chuyển nhượng sau màn trình diễn ấn tượng mùa này.

Anderson có mùa giải bùng nổ.

Dù Nottingham Forest thất bại 2-3 trước Manchester United trên sân Old Trafford hôm 17/5, Anderson vẫn được xem là cầu thủ nổi bật nhất bên phía đội khách. Tiền vệ 23 tuổi gây ấn tượng mạnh với khả năng tranh chấp, điều tiết bóng và hỗ trợ tấn công. Anh đóng góp hai đường kiến tạo trong hiệp hai để giúp đội khách duy trì hy vọng lội ngược dòng.

Theo thống kê, Anderson cũng là cầu thủ giành lại quyền kiểm soát bóng nhiều nhất trong số các giải vô địch hàng đầu châu Âu mùa này. Phong độ ổn định khiến anh nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của nhiều ông lớn tại Premier League.

Sau trận đấu, một đoạn video ghi lại khoảnh khắc Anderson rời Old Trafford đã lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Khi một cổ động viên MU lớn tiếng hô “đến United mùa tới”, tiền vệ người Anh chỉ mỉm cười thay vì từ chối hoặc phản ứng gay gắt. Hành động nhỏ này lập tức khiến người hâm mộ bàn tán sôi nổi.

Một số CĐV cho rằng nụ cười của Anderson là tín hiệu tích cực cho khả năng gia nhập “Quỷ đỏ”, trong khi nhiều người khác tin rằng anh đang hướng tới Manchester City, đội bóng cũng theo sát thương vụ này suốt thời gian qua.

Hiện tại, Man City được đánh giá là ứng viên dẫn đầu trong cuộc đua giành chữ ký của Anderson. Tuy nhiên, MU vẫn chưa từ bỏ tham vọng sở hữu tiền vệ được định giá khoảng 100 triệu bảng nhằm thay thế vị trí của Casemiro trong tương lai.

Cựu hậu vệ Gary Neville cũng công khai ủng hộ MU chiêu mộ Anderson. Theo Neville, đội chủ sân Old Trafford cần những cầu thủ trẻ giàu năng lượng và có khả năng chơi bóng hướng về phía trước thay vì chỉ chuyền ngang hoặc chuyền về.

