Real Madrid chia tay huyền thoại Carvajal

Dani Carvajal khép lại hành trình hơn 20 năm gắn bó với Real Madrid sau khi đội bóng Hoàng gia xác nhận chia tay đội trưởng của mình vào cuối mùa giải.

Real Madrid chính thức thông báo Dani Carvajal sẽ rời CLB khi mùa giải 2025/26 khép lại.

Real Madrid chính thức thông báo Dani Carvajal sẽ rời CLB khi mùa giải 2025/26 khép lại. Quyết định này đánh dấu hồi kết cho một trong những chương thành công và giàu cảm xúc nhất lịch sử đội bóng Hoàng gia.

Hậu vệ người Tây Ban Nha chia tay Bernabeu sau 13 mùa giải khoác áo đội một và hơn hai thập kỷ gắn bó với màu áo trắng kể từ ngày gia nhập học viện La Fábrica năm 2002.

Trong thông báo phát đi hôm 18/5, Real Madrid gọi Carvajal là “một trong những huyền thoại vĩ đại nhất của CLB và bóng đá thế giới”. Đội bóng Hoàng gia đồng thời xác nhận sẽ tổ chức lễ tri ân dành cho đội trưởng của mình ở trận đấu cuối mùa gặp Athletic Club tại sân Santiago Bernabeu.

Carvajal rời Real Madrid sau một mùa giải không dễ dàng. Anh đánh mất vị trí trong đội hình sau chấn thương nặng gặp phải hồi tháng 10/2024. Sự xuất hiện của Trent Alexander-Arnold cũng khiến vai trò của hậu vệ kỳ cựu giảm đi đáng kể trong kế hoạch nhân sự của đội bóng.

Dù vậy, điều đó không thể làm lu mờ di sản mà Carvajal để lại.

Hậu vệ sinh năm 1992 là một trong năm cầu thủ duy nhất trong lịch sử bóng đá sở hữu 6 chức vô địch Champions League. Anh ra sân 450 trận cho Real Madrid, ghi 14 bàn và giành tổng cộng 27 danh hiệu.

Bộ sưu tập của Carvajal gồm 6 Champions League, 6 FIFA Club World Cup, 5 Siêu cúp châu Âu, 4 La Liga, 2 Copa del Rey và 4 Siêu cúp Tây Ban Nha.

Không chỉ thành công ở cấp CLB, Carvajal còn là nhân tố quan trọng của tuyển Tây Ban Nha. Anh có 51 lần khoác áo ĐTQG, cùng đội tuyển vô địch Nations League 2023 và EURO 2024.

Trong những năm đỉnh cao, Carvajal luôn được xem là hình mẫu tiêu biểu cho tinh thần chiến đấu của Real Madrid. Anh nổi bật bởi sự máu lửa, quyết liệt và ổn định suốt hơn một thập kỷ.

Chủ tịch Florentino Perez dành cho hậu vệ người Tây Ban Nha những lời tri ân đặc biệt: “Dani Carvajal là huyền thoại và biểu tượng của Real Madrid cũng như học viện CLB. Carvajal luôn đại diện cho những giá trị của Real Madrid. Đây sẽ mãi là ngôi nhà của cậu ấy”.

Ít ai quên hành trình đặc biệt của Carvajal tại Bernabeu. Sau khi trưởng thành từ đội trẻ Real Madrid, anh từng phải chuyển sang Bayer Leverkusen năm 2012 để tìm cơ hội thi đấu. Chỉ một mùa giải tại Bundesliga đủ để Carvajal thuyết phục Real Madrid kích hoạt điều khoản mua lại.

Từ thời điểm trở lại năm 2013, anh nhanh chóng trở thành lựa chọn số một bên hành lang phải và góp mặt trong giai đoạn thành công rực rỡ nhất lịch sử hiện đại của đội bóng Hoàng gia.

Sự ra đi của Carvajal không chỉ khép lại hành trình của một hậu vệ phải xuất sắc. Nó còn đánh dấu hồi kết cho một biểu tượng mang đậm DNA chiến thắng của Real Madrid suốt hơn 10 năm qua.