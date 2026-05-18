Mourinho không thể cứu Real Madrid một mình

Sự trở lại của Jose Mourinho có thể mang đến trật tự cho Real Madrid, nhưng như Jorge Valdano cảnh báo, Bernabeu lúc này cần nhiều hơn một HLV cá tính.

Jose Mourinho chưa chính thức trở lại Real Madrid, nhưng bầu không khí ở Bernabeu bắt đầu nóng lên. Với nhiều Madridista, đó là cảm giác vừa háo hức vừa bất an, bởi Mourinho luôn mang đến hy vọng chiến thắng, nhưng cũng kéo theo cảm giác hỗn loạn quen thuộc.

Vấn đề của Real Madrid

Jorge Valdano hiểu điều đó hơn ai hết. Người từng có một năm đầy mâu thuẫn với Mourinho ở nhiệm kỳ đầu vừa đưa ra nhận định đáng chú ý rằng Real Madrid hiện tại cần ít nhất 5 bản hợp đồng mới và “Mourinho không thể sửa chữa mọi thứ một mình”.

Đó không phải lời chỉ trích dành cho chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Ngược lại, nó phản ánh thực tế rằng vấn đề của Real Madrid lúc này lớn hơn câu chuyện ghế huấn luyện.

Valdano chỉ ra đội bóng Hoàng gia thiếu ít nhất 4 hậu vệ và một tiền vệ trung tâm để tạo sự cân bằng. Nhận định ấy không khó hiểu nếu nhìn vào mùa giải đầy bất ổn vừa qua của Real Madrid, khi họ sở hữu hàng công đắt giá bậc nhất thế giới nhưng lại thiếu cấu trúc phòng ngự ổn định.

Những khoảnh khắc mất kiểm soát xuất hiện liên tục, đặc biệt ở các trận cầu lớn. Real Madrid có nhiều ngôi sao, nhưng không tạo được cảm giác của một tập thể hoàn chỉnh. Đó cũng là lý do Chủ tịch Florentino Perez lại nghĩ tới Mourinho trong giai đoạn đầy biến động này.

Chủ tịch Real Madrid hiểu rất rõ cá tính của “Người đặc biệt”. Ông biết Mourinho luôn kéo theo tranh cãi, áp lực và những cuộc đối đầu nội bộ. Tuy nhiên, trong thời điểm Bernabeu hỗn loạn, Perez cần một người đủ sức kéo phòng thay đồ trở lại quỹ đạo chiến thắng.

Mourinho vẫn là một trong những HLV giỏi nhất thế giới về khả năng tạo tính chiến đấu. Không nhiều chiến lược gia khiến cầu thủ nhập cuộc với tâm lý sinh tồn mạnh mẽ như Mourinho, bởi các đội bóng của ông luôn mang cảm giác sẵn sàng lao vào một cuộc chiến thực sự.

Valdano tin rằng Mourinho sẽ trở lại với “phiên bản quyến rũ nhất”. Nhận xét ấy rất đáng chú ý vì nó phản ánh một Mourinho khác so với hình ảnh thường thấy trong những năm cuối ở Roma hay Fenerbahce.

Thách thức cho Mourinho

Ở lần tái hợp này, Mourinho hiểu ông không còn là trung tâm tuyệt đối như hơn một thập niên trước. Bóng đá hiện đại thay đổi quá nhanh và phòng thay đồ ngày nay cũng khác, khiến những phương pháp đối đầu căng thẳng không còn dễ phát huy hiệu quả lâu dài.

Vì thế, giai đoạn đầu dưới thời Mourinho nhiều khả năng sẽ yên bình hơn. Ông sẽ cố gắng xây dựng sự kết nối với cầu thủ thay vì tạo ra bầu không khí căng thẳng ngay từ đầu. Valdano cũng tin việc không có Club World Cup trong mùa hè sẽ giúp Mourinho có trọn vẹn giai đoạn tiền mùa giải để áp đặt ý tưởng chiến thuật.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ sự yên bình ấy kéo dài được bao lâu.

Valdano nhắc tới nguy cơ những bất ổn sẽ quay lại khi Real Madrid bắt đầu thua trận, điều từng xảy ra ở nhiệm kỳ đầu của Mourinho tại Bernabeu. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha gần như luôn tạo ra sự phân cực: khi chiến thắng xuất hiện, ông trở thành người hùng, nhưng khi thất bại đến, phòng thay đồ rất dễ rạn nứt vì áp lực khổng lồ mà ông tạo ra.

Real Madrid hiện tại cũng không phải tập thể dễ kiểm soát. Những cái tôi lớn vẫn tồn tại trong phòng thay đồ. Đó là đội bóng được xây dựng xoay quanh các “người hùng”, như cách Valdano mô tả về triết lý của Florentino Perez.

Và Perez sẽ không bán những người hùng ấy.

Chi tiết đó đặc biệt quan trọng vì nó đồng nghĩa Mourinho sẽ phải thích nghi với các ngôi sao hiện tại thay vì tái thiết toàn diện theo ý mình. Đây chưa bao giờ là điều dễ dàng với chiến lược gia người Bồ Đào Nha, bởi Mourinho luôn giỏi nhất khi ông được toàn quyền kiểm soát đội bóng.

Nhưng ở Real Madrid, quyền lực lớn nhất luôn nằm trong tay Florentino Perez cùng hệ sinh thái Galacticos. Đó mới là thách thức lớn nhất dành cho Mourinho nếu ông thực sự trở lại Bernabeu.

Real Madrid có thể cần Mourinho để kéo đội bóng ra khỏi hỗn loạn. Tuy nhiên, chính Mourinho cũng phải chứng minh ông đủ linh hoạt để tồn tại trong một phòng thay đồ đầy quyền lực và cái tôi lớn, bởi như Valdano nói, Mourinho không thể cứu Real Madrid một mình.