Mourinho chỉ cứu được Real nếu loại bỏ Mbappe

Jose Mourinho có thể biến Vinicius thành quái vật Champions League, nhưng sự hiện diện của Kylian Mbappe lại là mồi nổ cho một cuộc chiến mới ở Real Madrid.

Mourinho có thể khó thành công nếu Mbappe còn là trung tâm của đội bóng.

Ở thời điểm này, ý tưởng đưa Mourinho trở lại giống canh bạc hơn là kế hoạch phục hưng của Real Madrid. Mourinho không còn là "Người đặc biệt" của giai đoạn đỉnh cao, người từng định hình bóng đá châu Âu bằng thứ quyền lực chiến thuật lạnh lùng và tâm lý chiến thượng thừa. Ông già đi cùng thời đại, nhưng không thật sự thay đổi theo.

Bóng đá hiện đại đòi hỏi nhiều hơn một khối phòng ngự kỷ luật hay những đòn phản công sắc lẹm. Các đội bóng thống trị hiện nay chiến thắng bằng cấu trúc vị trí phức tạp, cường độ pressing nghẹt thở và khả năng kiểm soát không gian liên tục.

Mourinho chưa bao giờ thật sự thích nghi với điều đó. Những chặng dừng chân tại Tottenham hay AS Roma càng khiến hình ảnh của ông trở nên cũ kỹ hơn. Ông tạo ra nhiều xung đột, khẩu chiến và ít đổi mới.

Nhưng nghịch lý nằm ở chỗ, Real Madrid lúc này lại là mảnh đất có thể cần chính mẫu HLV như Mourinho.

Nhiên liệu hoàn hảo cho Mourinho

Đội bóng của Florentino Perez sở hữu quá nhiều ngôi sao nhưng thiếu một hệ tư tưởng rõ ràng. Họ giống một tập hợp quyền lực hơn tập thể bóng đá thống nhất. Sự hỗn loạn trong phòng thay đồ, những cái tôi khổng lồ và cảm giác thiếu định hướng khiến "Galacticos 3.0" trở thành dự án dễ đổ vỡ.

Mourinho rất hợp với kiểu cầu thủ như Vinicius.

Và trong một môi trường như thế, Mourinho với tính độc đoán, kỷ luật thép và khả năng tạo ra sức chiến đấu có thể trở thành liều thuốc cực mạnh để tái lập trật tự. Quan trọng hơn, Real hiện có một cầu thủ gần như sinh ra để chơi bóng dưới quyền Mourinho. Đó là Vinicius.

Mourinho luôn đặc biệt thành công với những cầu thủ giàu cảm xúc, thích chiến đấu và cần một thủ lĩnh tinh thần phía sau. Ông không xây dựng mối quan hệ kiểu đối tác hiện đại, mà vận hành phòng thay đồ bằng lòng trung thành tuyệt đối. Những học trò được Mourinho bảo vệ thường sẵn sàng chạy đến kiệt sức vì ông.

Vinicius chính xác là mẫu cầu thủ đó. Ngôi sao Brazil luôn sống trong trạng thái đối đầu với thế giới với những pha khiêu khích, áp lực truyền thông, tranh cãi với trọng tài hay tiếng la ó trên khán đài. Vấn đề là nhiều HLV tìm cách khiến Vinicius bình tĩnh hơn, còn Mourinho ngược lại. Ông sẽ biến cơn giận của Vinicius thành nhiên liệu cho cả đội.

Dưới thời Mourinho, Vinicius có thể được trao toàn quyền trở thành mũi giáo tấn công, không cần bận tâm quá nhiều đến hình ảnh trên sân. Mourinho sẽ đứng chắn toàn bộ bão truyền thông cho cậu học trò, giống cách ông từng bảo vệ Cristiano Ronaldo, Didier Drogba hay Diego Milito trong quá khứ.

Nếu được giải phóng hoàn toàn về mặt tâm lý, Vinicius đủ khả năng trở thành cầu thủ định đoạt Champions League gần như một mình. Mourinho hiểu cách tạo ra những chiến binh mang tâm thế "cả thế giới chống lại chúng ta" và Vinicius là người có thể phát nổ dữ dội nhất trong trạng thái ấy.

Mbappe có thể cản trở Mourinho

Nhưng mọi giả thuyết đẹp đẽ đó lập tức đổ sụp khi xuất hiện cái tên Kylian Mbappe.

Mbappe hoàn toàn khác Vinicius. Nếu Vinicius cần một người cha tinh thần, Mbappe lại là một "trung tâm quyền lực riêng" trong phòng thay đồ. Anh không phải mẫu cầu thủ tìm kiếm sự che chở cảm xúc từ HLV. Mbappe là một thương hiệu toàn cầu, siêu sao vận hành theo quỹ đạo riêng và luôn đặt hình ảnh cá nhân ở vị trí cực kỳ quan trọng.

Mbappe có thể là mầm mống cho một cuộc nội chiến dưới thời Mourinho.

Đó là lý do Mourinho gần như không thể kiểm soát Mbappe theo cách ông từng làm với những học trò cũ. Các phương pháp quản trị dựa trên xung đột, tâm lý chiến và tinh thần chiến đấu của Mourinho có thể khiến Vinicius bùng nổ, nhưng lại dễ trở thành thứ gây khó chịu với Mbappe.

Ngôi sao người Pháp muốn sự tự do tuyệt đối, cả trong vai trò chuyên môn lẫn vị thế biểu tượng. Mourinho thì không chấp nhận những trung tâm quyền lực độc lập trong đội bóng của mình. Ông muốn mọi cái tôi phải phục vụ hệ thống.

Và đó là mầm mống cho một cuộc nội chiến.

Một phòng thay đồ mà Vinicius sẵn sàng chiến đấu, còn Mbappe giữ khoảng cách với HLV, gần như chắc chắn sẽ bị chia tách. Mourinho càng siết quyền lực, nguy cơ va chạm với Mbappe càng lớn. Và khi điều đó xảy ra ở Real Madrid, mọi thứ luôn trở thành thảm họa truyền thông.

Vấn đề là khả năng Real chia tay Mbappe gần như bằng không. Perez xem anh như gương mặt trung tâm cho kỷ nguyên mới. Vì thế, nếu Mourinho thật sự trở lại Bernabeu mà Mbappe vẫn ở đó, đồng hồ đếm ngược cho một vụ nổ mới có lẽ cũng bắt đầu chạy.

Có thể Mourinho đủ sức kéo Real Madrid khỏi hỗn loạn trong ngắn hạn. Có thể ông sẽ biến Vinicius thành con quái vật đáng sợ nhất châu Âu. Nhưng chừng nào Mbappe còn tồn tại như một trung tâm quyền lực riêng biệt, dự án luôn đứng trước nguy cơ tự hủy.

"Los Blancos" tồn tại nghịch lý khi có thể cần Mourinho để cứu lấy đội bóng, nhưng muốn ông thành công, họ lại phải hy sinh Mbappe. Đây là điều gần như không tưởng.

