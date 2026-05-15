Tương lai của Mbappe nếu Mourinho tới Real Madrid

Dù bị CĐV la ó và công khai mâu thuẫn với HLV Alvaro Arbeloa, Kylian Mbappe vẫn được Real Madrid giữ lại để trở thành trung tâm trong kế hoạch dưới thời Jose Mourinho.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Real Madrid không có ý định bán Mbappe trong kỳ chuyển nhượng hè 2026. Thay vào đó, đội bóng Hoàng gia xem anh là nhân tố trung tâm trong kế hoạch tái thiết dưới thời Jose Mourinho khi ông sắp trở lại dẫn dắt CLB.

Rạng sáng 15/5, Mbappe trở thành tâm điểm tranh cãi sau chiến thắng 2-0 trước Real Oviedo ở vòng 36 La Liga. Chân sút 27 tuổi bất ngờ tuyên bố anh chỉ là lựa chọn thứ 4 trên hàng công.

"Tôi không đá chính vì HLV nói tôi là tiền đạo số 4. Tôi tôn trọng quyết định đó và sẽ nỗ lực để giành lại vị trí", Mbappe chia sẻ sau trận.

Tuy nhiên, phát biểu này lập tức bị HLV Arbeloa bác bỏ. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha khẳng định ông chưa bao giờ nói Mbappe đứng thứ 4 trong thứ tự ưu tiên và cho rằng cầu thủ người Pháp có thể hiểu sai cuộc trao đổi trước trận đấu.

Mâu thuẫn công khai giữa Mbappe và ban huấn luyện khiến bầu không khí ở Bernabeu thêm căng thẳng. Trong trận gặp Oviedo, một bộ phận CĐV Real Madrid thậm chí la ó Mbappe khi anh vào sân từ ghế dự bị.

Dù vậy, sự xuất hiện của Mourinho được xem là bước ngoặt lớn cho Mbappe. "Người đặc biệt" muốn xây dựng đội bóng xung quanh tiền đạo tuyển Pháp và xem anh là hạt nhân trong kế hoạch đưa Real Madrid trở lại vị thế số một sau thời gian lép vế trước Barcelona.

Phản ứng của CĐV Real Madrid khi Mbappe vào sân Phút 69 trong trận Real Madrid thắng Real Oviedo 2-0 tại vòng 36 La Liga 2025/26, Mbappe được tung vào sân thay Gonzalo Garcia và nhận không ít sự phẫn nộ từ CĐV trên khán đài.