CĐV Real Madrid la ó Mbappe

Bầu không khí căng thẳng bao trùm sân Santiago Bernabeu trong chiến thắng 2-0 của Real Madrid trước Real Oviedo tại vòng 36 La Liga rạng sáng 15/5.

Tiền đạo Kylian Mbappe hứng chịu những tiếng la ó lớn chưa từng có từ cổ động viên đội nhà, trong bối cảnh người hâm mộ “Los Blancos” đang rất thất vọng với mùa giải trắng tay của CLB.

Ngay từ trước giờ bóng lăn, Mbappe trở thành mục tiêu chỉ trích. Khi màn hình lớn trên sân chiếu cảnh anh khởi động, hàng loạt tiếng huýt sáo vang lên khắp Bernabeu.

Sự phẫn nộ của các CĐV Real được cho là xuất phát từ chuyến đi nghỉ dưỡng của Mbappe tới Italy cùng bạn gái trong thời gian điều trị chấn thương, điều khiến nhiều người cảm thấy tiền đạo này thiếu sự tập trung và cam kết với đội bóng.

Không khí trên sân càng trở nên nặng nề khi các khán đài xuất hiện biểu ngữ yêu cầu chủ tịch Florentino Perez từ chức. Sau thất bại trong trận "El Clasico" tại Camp Nou, nơi Barcelona chính thức đăng quang La Liga, làn sóng tức giận của người hâm mộ Real Madrid càng bùng nổ mạnh mẽ hơn.

Mbappe được HLV Alvaro Arbeloa tung vào sân ở phút 69 trận gặp Oviedo để thay tài năng trẻ Gonzalo Garcia. Trong khi Gonzalo nhận được tràng pháo tay lớn từ khán giả, Mbappe lại phải hứng chịu những tiếng la ó dữ dội. Mỗi lần chạm bóng của chân sút người Pháp đều kéo theo phản ứng gay gắt từ khán đài Bernabeu.

Đây được xem là lời cảnh báo nghiêm khắc dành cho Mbappe, bất chấp việc anh ghi tới 41 bàn sau 42 trận trên mọi đấu trường mùa này. Với người hâm mộ Real, những con số thống kê không còn đủ ý nghĩa khi đội bóng không giành được bất kỳ danh hiệu nào.

Kết thúc trận đấu, Mbappe rời sân với vẻ mặt thất vọng. Trái ngược với con trai, bà Fayza Lamari lại tỏ ra khá bình thản trên khu vực khán đài VIP và thậm chí còn bật cười trước phản ứng dữ dội từ các cổ động viên Real.

