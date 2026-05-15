Carlo Ancelotti tiếp tục được Liên đoàn Bóng đá Brazil đặt niềm tin dù đội tuyển áo vàng xanh chưa tạo được sự ổn định dưới thời ông.

Ancelotti gắn bó tuyển Brazil đến World Cup 2030.

Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) xác nhận gia hạn hợp đồng với HLV Carlo Ancelotti đến hết World Cup 2030. Thỏa thuận mới được công bố hôm 15/5, chỉ ít ngày trước khi chiến lược gia người Italy công bố danh sách tuyển Brazil dự World Cup 2026.

Ancelotti tiếp quản Brazil từ tháng 5/2025 sau khi chia tay Real Madrid. Ngay trong năm đầu tiên dẫn dắt Selecao, ông phải đối mặt nhiều áp lực khi đội tuyển liên tục biến động lực lượng vì chấn thương và chưa thể tạo ra bộ khung ổn định.

Dù vậy, CBF vẫn quyết định đặt niềm tin dài hạn vào nhà cầm quân 66 tuổi. Trong đoạn video được đăng tải trên trang chủ liên đoàn, Ancelotti bày tỏ sự xúc động khi tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử World Cup.

“Tôi đến Brazil cách đây một năm và ngay lập tức hiểu bóng đá có ý nghĩa lớn thế nào với đất nước này. Chúng tôi đã nỗ lực để đưa tuyển Brazil trở lại vị trí hàng đầu thế giới. Nhưng tất cả vẫn muốn nhiều hơn nữa”, Ancelotti chia sẻ.

Ông nói thêm: “Chúng tôi rất hạnh phúc khi tiếp tục cùng nhau thêm 4 năm và hướng đến World Cup 2030. Tôi cảm ơn CBF vì sự tin tưởng, đồng thời cảm ơn người hâm mộ Brazil vì sự chào đón và tình cảm dành cho tôi”.

Chủ tịch CBF Samir Xaud gọi việc giữ chân Ancelotti là “một ngày lịch sử” với bóng đá Brazil. Theo ông, đây là bước đi quan trọng trong kế hoạch xây dựng một tuyển Brazil hiện đại, giàu tính cạnh tranh và đủ sức trở lại đỉnh cao thế giới.

Từ khi dẫn dắt Brazil, Ancelotti có thành tích 5 chiến thắng, 2 trận hòa và 3 thất bại sau 10 trận. Đây chưa phải thống kê đủ thuyết phục với người hâm mộ xứ samba, đặc biệt trong bối cảnh Brazil vẫn bị nghi ngờ về khả năng cạnh tranh chức vô địch World Cup 2026.

Tại giải đấu diễn ra trên đất Mỹ, Canada và Mexico vào mùa hè tới, Brazil nằm ở bảng C cùng Scotland, Morocco và Haiti. Ancelotti được kỳ vọng sẽ giúp Seleção chấm dứt cơn khát vô địch thế giới đã kéo dài từ năm 2002.