Ancelotti bảo vệ Neymar giữa tâm bão chỉ trích

Giữa nhiều tranh cãi trước ngày trở lại tuyển Brazil, Neymar vẫn nhận được sự ủng hộ lớn từ đồng đội và người hâm mộ, theo xác nhận của Carlo Ancelotti.

Liệu Ancelotti có điền tên Neymar ở danh sách cuối cùng đến World Cup 2026?

Sáng 13/5, HLV Carlo Ancelotti lần đầu lên tiếng mạnh mẽ về trường hợp của Neymar sau khi anh có tên trong danh sách rút gọn 55 cái tên được đội tuyển quốc gia Brazil gửi đến FIFA.

Chiến lược gia người Italy bác bỏ quan điểm cho rằng việc triệu tập Neymar sẽ tạo ra bất ổn trong phòng thay đồ tuyển Brazil. Ông nhấn mạnh cựu sao PSG vẫn nhận được sự tôn trọng lớn từ đồng đội cũng như người hâm mộ quê nhà.

“Neymar được các cầu thủ và người dân yêu mến. Nếu triệu tập cậu ấy, đó không phải là việc ném một quả bom vào phòng thay đồ”, Ancelotti ngầm bảo vệ ngôi sao tuyển Brazil.

Những năm gần đây, Neymar liên tục vật lộn với chấn thương. Anh cũng không còn duy trì ảnh hưởng quá lớn ở cấp CLB như giai đoạn đỉnh cao. Tuy nhiên, Ancelotti vẫn đánh giá cao vai trò và đẳng cấp của chân sút sinh năm 1992.

“Neymar là cầu thủ quan trọng với đất nước này, với tài năng mà cậu ấy luôn thể hiện. Cậu ấy từng gặp vấn đề, nhưng đang hồi phục”, ông cho biết thêm.

Bên cạnh đó, Ancelotti cũng thừa nhận việc dư luận tranh luận về Neymar là điều bình thường. Ông cảm ơn những góp ý dành cho mình, nhưng đồng thời cho thấy lập trường rõ ràng của ông trong cách sử dụng nhân sự ở tuyển Brazil.

Sau nhiều tháng vắng mặt, Neymar được kỳ vọng sẽ sớm trở lại khi quá trình hồi phục đang tiến triển tích cực. Với sự hậu thuẫn công khai từ Ancelotti, cánh cửa lên tuyển của tiền đạo này dường như vẫn rộng mở. Cựu sao Barcelona hiện sở hữu 4 bàn thắng và 2 kiến tạo sau 7 lần ra sân trong màu áo Santos tại giải vô địch quốc gia Brazil.

Neymar chạy nước rút cho World Cup Sáng 11/5, Neymar mở tỷ số trong trận Santos thắng Bragatino 2-0 thuộc giải vô địch quốc gia Brazil.