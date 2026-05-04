Neymar đang tự hại mình

Quyết định không đá trận Palmeiras vì một lý do bất ngờ khiến Neymar đối mặt áp lực lớn trong cuộc đua giành suất dự World Cup 2026.

Neymar không góp mặt trong trận đấu với Palmeiras.

Neymar tiếp tục gây tranh cãi khi không góp mặt trong trận derby giữa Santos và Palmeiras tại Allianz Parque sáng 3/5. Lý do không đến từ chấn thương, mà xuất phát từ quan điểm lâu dài của cầu thủ về việc từ chối thi đấu trên sân cỏ nhân tạo.

Trận đấu ở vòng 14 kết thúc với tỷ số 1-1, nhưng tâm điểm lại là sự vắng mặt của ngôi sao 34 tuổi. Trước đó, Neymar vẫn thi đấu trọn 90 phút ở trận giữa tuần và không có dấu hiệu về vấn đề về thể lực. Tuy nhiên, tiền đạo này giữ nguyên lập trường, cho rằng sân cỏ nhân tạo tiềm ẩn rủi ro và không phù hợp với bóng đá đỉnh cao.

"Tôi gần như không thể chơi ở Allianz. Cỏ nhân tạo là điều khiến tôi khó chịu nhất", Neymar từng chia sẻ. Anh cũng nhiều lần lên tiếng phản đối xu hướng sử dụng loại mặt sân này tại Brazil, gọi đó là điều “phi lý” với một nền bóng đá giàu truyền thống.

Quyết định của Neymar đến vào thời điểm nhạy cảm. Dưới thời Carlo Ancelotti, anh chưa chắc có suất trong danh sách dự World Cup 2026. Dù vẫn là chân sút số một lịch sử tuyển Brazil với 79 bàn, Neymar đã vắng mặt ở đội tuyển kể từ tháng 10/2023.

Cơ hội của Neymar đang thu hẹp dần. Cựu sao Barcelona chỉ còn 4 trận để chứng minh thể trạng trước khi danh sách 26 cầu thủ cuối cùng được công bố vào ngày 18/5.

Việc từ chối một trận cầu lớn có thể giúp Neymar tránh rủi ro chấn thương, nhưng cũng đặt ra dấu hỏi về mức độ sẵn sàng. Khi số trận ngày càng ít dần, mỗi lần vắng mặt sẽ khiến Neymar tự bỏ đi một cơ hội ghi điểm trong mắt HLV Carlo Ancelotti.