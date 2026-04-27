Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Báo động đỏ với Neymar

  • Thứ hai, 27/4/2026 18:23 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Neymar nhiễm virus đúng thời điểm then chốt, khiến hành trình trở lại tuyển Brazil dự World Cup 2026 đối mặt thêm nhiều trắc trở.

Neymar liên tục gặp vấn đề về thể lực.

Hy vọng góp mặt trong đội hình tuyển Brazil dự World Cup của Neymar tiếp tục bị giáng đòn mạnh khi anh vắng mặt trong buổi tập của Santos hôm 26/5 do nhiễm virus. Đây là lần lỡ hẹn mới nhất của tiền đạo 34 tuổi trong hành trình tìm lại thể trạng và phong độ đỉnh cao.

Theo xác nhận từ Santos, Neymar không thể tham gia buổi tập tại trung tâm CT Rei Pele sau khi đổ bệnh từ tối trước đó. "Neymar xuất hiện triệu chứng nhiễm virus, được điều trị và phản ứng tốt với thuốc. Hiện cậu ấy được bộ phận y tế theo dõi chặt chẽ", thông báo của CLB cho biết.

Sự cố đến vào thời điểm nhạy cảm khi Santos gấp rút chuẩn bị cho trận đấu quan trọng tại Copa Sudamericana gặp San Lorenzo trên đất Argentina. Khả năng ra sân của Neymar còn bỏ ngỏ, phụ thuộc vào tốc độ hồi phục trong 24 giờ tới trước chuyến bay tới Buenos Aires.

Trong bối cảnh World Cup đang đến gần, mọi vấn đề dù nhỏ nhất của Neymar đều bị soi xét kỹ lưỡng. Việc liên tục gián đoạn thi đấu vì chấn thương và bệnh tật khiến anh gặp bất lợi trong cuộc cạnh tranh vị trí, khi ban huấn luyện tuyển Brazil đặt nặng yếu tố thể lực và sự ổn định.

Đây sẽ là giai đoạn then chốt, không chỉ với Santos mà còn với chính Neymar trong cuộc đua trở lại đội tuyển quốc gia.

Minh Nghi

Neymar Neymar Neymar

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý