Neymar được hậu thuẫn dự World Cup

Neymar đang nỗ lực chạy đua với thời gian nhằm giành một suất trong danh sách tuyển Brazil tham dự World Cup 2026.

Dù chưa được HLV Carlo Ancelotti triệu tập trong thời gian gần đây (chủ yếu vì vấn đề thể lực), ngôi sao sinh năm 1992 vẫn quyết tâm thuyết phục chiến lược gia người Italy trao cơ hội.

Theo truyền thông Brazil, Neymar cùng Santos xây dựng một kế hoạch cụ thể nhằm cải thiện thể trạng và phong độ trước thời điểm công bố danh sách 26 cầu thủ, dự kiến vào ngày 18/5. Sau khi thi đấu trọn vẹn 90 phút trong 4 trận liên tiếp, điều hiếm thấy trong một năm qua, tiền đạo này sẽ được cho nghỉ ở trận kế tiếp để tránh nguy cơ tái phát chấn thương.

Chiến lược của Neymar là kiểm soát chặt chẽ khối lượng vận động và thời gian thi đấu trong giai đoạn then chốt. Trong 6 trận còn lại của Santos trước khi danh sách chính thức được công bố, anh dự kiến góp mặt ở trận đấu quan trọng tại Copa Sudamericana gặp San Lorenzo, trong khi các trận còn lại sẽ được điều chỉnh thời lượng ra sân hợp lý nhằm đảm bảo thể lực và sự ổn định.

Không chỉ nhận được sự hỗ trợ từ CLB, Neymar còn có hậu thuẫn lớn từ nội bộ bóng đá Brazil. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF), ông Samir Xaud, được cho là rất ngưỡng mộ tài năng của Neymar và ủng hộ việc anh trở lại đội tuyển.

Bên cạnh đó, nhiều cầu thủ như Casemiro hay Joao Pedro cũng công khai bày tỏ mong muốn được sát cánh cùng Neymar. Thậm chí, huyền thoại Ronaldinho cũng lên tiếng ủng hộ, cho rằng Neymar “vẫn có thể mang lại giá trị lớn cho đội tuyển”.

Dù vậy, quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay HLV Ancelotti. Nhà cầm quân người Italy được cho là sẽ cân nhắc kỹ lưỡng dựa trên phong độ và thể trạng thực tế của Neymar, thay vì những yếu tố mang tính cảm xúc.

