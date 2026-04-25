Real Madrid mất cả điểm lẫn Mbappe

Kylian Mbappe gặp vấn đề gân kheo trong trận Real Madrid hòa Real Betis 1-1 thuộc vòng 32 rạng sáng 25/4, kết quả khiến đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha gặp khó ở cuộc đua vô địch La Liga.

Real Madrid tiếp tục trải qua một đêm thất vọng khi đánh rơi chiến thắng trước Real Betis ở phút bù giờ. Làm khách tại La Cartuja, Real Madrid vượt lên từ sớm nhờ pha lập công của Vinicius Junior ở phút 17. Tuy nhiên, đội chủ nhà gỡ hòa 1-1 ở phút 94 do công của Hector Bellerin.

Kết quả này khiến Real Madrid bị đội đầu bảng Barcelona bỏ xa 8 điểm trong cuộc đua La Liga. Nỗi lo lớn hơn với Real Madrid đến từ tình trạng của Kylian Mbappe.

Tiền đạo người Pháp chủ động xin thay ra ở phút 81 sau khi cảm thấy khó chịu. Anh đi thẳng vào đường hầm và được thay bằng Gonzalo Garcia.

HLV Alvaro Arbeloa xác nhận học trò gặp vấn đề thể lực nhưng chưa rõ mức độ. “Mbappe cảm thấy khó chịu. Chúng tôi sẽ theo dõi trong vài ngày tới”, ông nói sau trận.

Theo ESPN, những đánh giá ban đầu cho thấy Mbappe bị căng cơ gân kheo chân trái. Chấn thương của Mbappe đến vào thời điểm nhạy cảm, khi Real Madrid chuẩn bị gặp Espanyol ngày 3/5 trước khi bước vào trận El Clasico với Barcelona một tuần sau đó.

Mùa này, Mbappe ghi 24 bàn sau 28 trận La Liga và là chân sút quan trọng nhất của đội bóng Hoàng gia.

Real Madrid hiện chỉ thắng 1 trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường, khiến áp lực ngày càng lớn lên thầy trò Arbeloa. Nếu Mbappe phải nghỉ thi đấu, đó sẽ là tổn thất nặng nề với Real Madrid ở giai đoạn quyết định của mùa giải.