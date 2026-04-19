Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

CLB do Mbappe sở hữu tan mộng thăng hạng

  Chủ nhật, 19/4/2026 20:19 (GMT+7)
Bà Fayza Lamari, mẹ của Kylian Mbappe thừa nhận SM Caen có màn trình diễn chưa đạt kỳ vọng ở mùa giải này.

Trong cuộc phỏng vấn với Ouest-France, bà Lamari thẳng thắn thừa nhận mùa giải hiện tại của Caen "không đạt kỳ vọng". Đây là phát biểu hiếm hoi từ phía gia đình Mbappe kể từ khi tiếp quản CLB.

Sau 28 vòng tại Championnat National (hạng 3 bóng đá Pháp), Caen chỉ đứng thứ 8 với 36 điểm. Họ kém đội đầu bảng Dijon FCO tới 20 điểm và gần như nói lời tạm biệt với cuộc đua thăng hạng. Đó là thực tế phũ phàng với đội bóng từng đặt mục tiêu trở lại Ligue 2 sau khi rớt hạng mùa trước.

Bà Lamari không né tránh thất vọng, nhưng giữ sự lạc quan. Mẹ Mbappe nhấn mạnh bản thân là người thích chiến thắng, song mọi thứ cần được xây dựng từng bước. Theo bà, dự án cần thêm thời gian để tạo ra kết quả rõ ràng hơn.

Bà cũng bày tỏ niềm tin vào Gael Clichy, người được bổ nhiệm dẫn dắt đội bóng cuối năm 2025 thay Maxime d'Ornano. Cựu hậu vệ Arsenal được đánh giá mang đến các giá trị tích cực như tinh thần làm việc, nỗ lực và yếu tố con người. Theo bà, sự thay đổi xuất hiện trên sân tập, còn dấu ấn trong thi đấu cần thêm thời gian.

Mbappe trở thành chủ sở hữu Caen từ mùa hè 2024 thông qua quỹ Coalition Capital. Anh từng trực tiếp tới thăm CLB vào đầu năm 2025, nhưng chỉ ít tuần sau, đội bóng rơi xuống giải hạng 3 lần đầu tiên kể từ năm 1984.

Có thời điểm, Mbappe bị chỉ trích vì ít quan tâm đội bóng.

34:2011 hôm qua

19:37 17/4/2026

12:00 17/4/2026

Đào Trần

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý