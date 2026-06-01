Con trai HLV Ancelotti có bến đỗ mới trong sự nghiệp

Con trai của Carlo Ancelotti tiếp tục hành trình riêng khi nhận lời dẫn dắt Lille, một trong những CLB giàu tham vọng của bóng đá Pháp.

Con trai Ancelotti liệu có vượt qua cái bóng quá lớn của cha mình?

Lille chính thức bổ nhiệm Davide Ancelotti làm HLV trưởng, đánh dấu bước tiến mới trong sự nghiệp của nhà cầm quân 36 tuổi sau nhiều năm làm việc cùng người cha nổi tiếng Carlo Ancelotti.

Davide không phải gương mặt xa lạ trong giới huấn luyện. Ông bắt đầu sự nghiệp với vai trò HLV thể lực tại PSG và sau đó là Real Madrid. Nhờ năng lực chuyên môn, Davide dần trở thành một thành viên quan trọng trong ban huấn luyện của cha mình tại nhiều đội bóng lớn như Bayern Munich, Napoli, Everton và Real Madrid.

Giai đoạn từ năm 2021 đến 2025 được xem là quãng thời gian thành công nhất của Davide trên cương vị trợ lý. Ông góp phần giúp Real Madrid giành hai chức vô địch Champions League, cùng các danh hiệu FIFA Club World Cup và Intercontinental Cup.

Năm 2025, Davide quyết định bước ra khỏi cái bóng của Carlo Ancelotti khi nhận công việc HLV trưởng đầu tiên tại Botafogo. Mùa giải đầu tiên của ông tại Brazil mang lại những tín hiệu tích cực khi Botafogo cán đích ở vị trí thứ 6 giải VĐQG và giành quyền tham dự Copa Libertadores. Sau đó, Davide gia nhập ban huấn luyện đội tuyển quốc gia Brazil chuẩn bị cho World Cup 2026.

Về phần mình, Davide Ancelotti cho biết ông bị thuyết phục bởi tham vọng và định hướng của Lille. Nhà cầm quân người Italy khẳng định đây là một CLB có bản sắc rõ ràng, thường xuyên góp mặt ở đấu trường châu Âu và là môi trường phù hợp để ông tiếp tục khẳng định năng lực trên cương vị HLV trưởng.

Chủ tịch Lille, Olivier Letang, đánh giá cao triết lý bóng đá và phương pháp làm việc của tân HLV. Ông tin rằng Davide sở hữu tư duy hiện đại cùng những tiêu chuẩn khắt khe để giúp đội bóng tiếp tục phát triển. Việc tiếp quản Lille được xem là thử thách lớn nhất trong sự nghiệp cầm quân của Davide Ancelotti tính đến thời điểm hiện tại.

