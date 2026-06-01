Marquinhos nói gì với Gabriel?

Marquinhos tiết lộ câu nói an ủi Gabriel Magalhaes khi trung vệ của Arsenal đá hỏng quả luân lưu quyết định, khiến CLB thành London thua PSG ở chung kết Champions League hôm 30/5.

Tại Budapest, Arsenal thua PSG 3-4 trên chấm luân lưu sau khi hai đội hòa 1-1 trong 120 phút. Gabriel thực hiện lượt sút thứ 5 của "Pháo thủ", nhưng cú đá bằng chân trái đưa bóng đi vọt xà, qua đó trao chức vô địch Champions League thứ hai liên tiếp cho đại diện nước Pháp.

Trong khi các đồng đội ăn mừng chiến thắng, Marquinhos lại chọn cách tiến đến ôm và động viên người đồng hương đang suy sụp. Thủ quân PSG chia sẻ: "Ngay khi Gabriel đá hỏng, tôi lập tức nhớ đến cảm giác của mình khi sút hỏng luân lưu trước Croatia ở World Cup. Tôi hiểu đó là thời khắc khó khăn đến mức nào".

Trung vệ kỳ cựu của PSG từng là một trong những cầu thủ đá hỏng luân lưu khiến Brazil bị Croatia loại ở tứ kết World Cup 2022. Chính vì vậy, anh hiểu rõ áp lực và nỗi thất vọng mà Gabriel phải đối mặt.

"Tôi biết cậu ấy đặt rất nhiều kỳ vọng vào trận đấu này. Gabriel muốn vô địch Champions League hơn bất kỳ ai và hiểu rằng nếu đá hỏng, giấc mơ sẽ tan biến. Đó là gánh nặng rất lớn đối với một cầu thủ", Marquinhos nói thêm.

Theo ngôi sao 32 tuổi, Gabriel không nên bị đánh giá chỉ bởi một cú sút hỏng, bởi trung vệ của Arsenal trải qua mùa giải xuất sắc và chứng minh bản thân thuộc nhóm hậu vệ hàng đầu thế giới. "Gabriel có mùa giải tuyệt vời. Cậu ấy không xứng đáng phải gánh toàn bộ nỗi đau này trên vai", Marquinhos nhấn mạnh.

Không chỉ là một cử chỉ đẹp sau trận chung kết, hành động của Marquinhos còn cho thấy sự đoàn kết trong nội bộ tuyển Brazil trước khi toàn đội bước vào hành trình chinh phục World Cup 2026.

