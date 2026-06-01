Gabriel lên tiếng sau cú đá hỏng ở chung kết Champions League

Gabriel Magalhaes lần đầu lên tiếng sau quả luân lưu hỏng ăn khiến Arsenal vuột chức vô địch Champions League trước PSG đêm 30/5.

Gabriel buồn bã sau khi đá hỏng quả penalty quyết định.

Trên trang cá nhân, Gabriel gửi thông điệp đầy cảm xúc: "Thật đau đớn, nhưng tôi tự hào về tập thể này và những gì chúng tôi cùng nhau đạt được. Cảm ơn các cổ động viên tuyệt vời vì luôn sát cánh cùng đội bóng. Các bạn xứng đáng được tận hưởng niềm vui từ hành trình này. Hẹn gặp lại ở mùa giải tới".

Trong khi đó, HLV Mikel Arteta cũng lên tiếng bảo vệ học trò trước những chỉ trích. Chiến lược gia người Tây Ban Nha tiết lộ Gabriel là người chủ động nhận thực hiện quả đá thứ 5 sau khi nhiều chuyên gia sút phạt đền của đội không còn trên sân.

Tại Budapest, Arsenal khởi đầu như mơ khi Kai Havertz mở tỷ số ngay từ phút thứ 6. Tuy nhiên, PSG cho thấy bản lĩnh khi gỡ hòa trong hiệp hai nhờ pha đá phạt đền thành công của Ousmane Dembele. Hai đội bất phân thắng bại sau 120 phút, buộc trận đấu phải bước vào loạt sút luân lưu cân não.

Ở màn "đấu súng", thủ thành David Raya từng mang lại lợi thế cho Arsenal với pha cản phá cú sút của Nuno Mendes. Tuy nhiên, Eberechi Eze thực hiện không thành công ở lượt đá tiếp theo. Áp lực sau đó dồn lên Gabriel ở lượt sút thứ 5. Đáng tiếc, cú dứt điểm của trung vệ người Brazil lại đi vọt xà ngang, qua đó PSG lần thứ hai liên tiếp vô địch giải đấu.

Dù đánh rơi chiếc cúp Champions League trong gang tấc, Arsenal vẫn có lý do để ngẩng cao đầu. Đội bóng thành London chấm dứt 22 năm chờ đợi để giành lại chức vô địch Premier League và cuộc diễu hành ăn mừng danh hiệu quốc nội vẫn diễn ra trong bầu không khí lễ hội cuồng nhiệt.

Với Arteta và các học trò, mùa giải 2025/26 vẫn là một cột mốc lịch sử, bất chấp nỗi tiếc nuối còn đọng lại từ đêm Budapest.