Lộ diện kế hoạch chuyển nhượng của Arsenal

Arsenal nhanh chóng lên kế hoạch đại tu đội hình ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay, ngay sau trận thua PSG ở chung kết Champions League hôm 30/5.

Arsenal sẽ nâng cấp đội hình ở phiên chợ hè năm nay

Nỗi đau gục ngã trên chấm luân tại chung kết Champions League không ngăn được Arsenal nhìn về tương lai. Chỉ vài giờ sau khi Gabriel Magalhaes thực hiện hỏng quả luân lưu quyết định, ban lãnh đạo "Pháo thủ" lập tức vạch ra lộ trình nâng cấp đội hình để hiện thực hóa tham vọng xưng vương.

Theo nhà báo David Ornstein, ưu tiên tối thượng của Mikel Arteta trong mùa hè này là hành lang cánh trái . Dù Martinelli và Trossard chơi không đến nỗi tồi, Arsenal tin rằng câu lạc bộ cần một luồng gió mới sắc lẹm hơn để tạo đột biến.

Một bản hợp đồng "bom tấn" ở vị trí này có thể đẩy các trụ cột hiện tại lên băng ghế dự bị, thậm chí mở đường cho cuộc thanh lọc nhân sự lớn. Bên cạnh đó, hỏa lực trên hàng công cũng là bài toán khiến Arteta đau đầu.

Bất chấp việc Havertz tỏa sáng trong trận chung kết Champions League, "Pháo thủ" vẫn quyết tâm đưa về thêm một trung phong đẳng cấp để san sẻ gánh nặng cùng Gyokeres. Việc bổ sung một "số 9" thực thụ được xem là mảnh ghép cuối cùng để biến hàng công đại diện Bắc London thành nỗi khiếp sợ tại châu Âu.

Không dừng lại ở đó, khu vực trung tuyến và hàng phòng ngự cũng nằm trong kế hoạch đại tu. Arsenal đang ráo riết tìm kiếm một tiền vệ trung tâm có khả năng điều tiết trận đấu và một hậu vệ phải chất lượng để gia tăng độ dày đội hình.

Nước mắt Arsenal ở Budapest Thất bại 3-4 trên chấm luân lưu trước PSG sau 120 phút hòa 1-1 khiến giấc mơ Champions League của Arsenal tan vỡ. Nhiều cầu thủ không giấu được nước mắt sau trận đấu.