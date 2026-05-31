Vượt Dembele, ứng viên số 1 cho Quả bóng vàng 2026 lộ diện

1. Harry Kane (Bayern Munich): Tiền đạo người Anh trải qua mùa giải bùng nổ nhất sự nghiệp với 65 bàn thắng cùng 7 kiến tạo. Không chỉ giúp Bayern Munich thống trị các giải quốc nội, Kane còn cho thấy sự toàn diện trong lối chơi khi vừa ghi bàn vừa kiến tạo và điều phối tấn công. Chân sút 32 tuổi đạt phong độ cao để hướng đến Quả bóng vàng đầu tiên trong sự nghiệp. World Cup 2026 có thể là chương cuối hoàn hảo cho hành trình ấy.