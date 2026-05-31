Vượt Dembele, ứng viên số 1 cho Quả bóng vàng 2026 lộ diện

  • Chủ nhật, 31/5/2026 17:46 (GMT+7)
Theo Goal, Harry Kane dẫn đầu cuộc đua Quả bóng vàng nhưng Ousmane Dembele hay Lamine Yamal hứa hẹn tạo nên màn cạnh tranh khốc liệt đến phút chót ở World Cup 2026.

1. Harry Kane (Bayern Munich): Tiền đạo người Anh trải qua mùa giải bùng nổ nhất sự nghiệp với 65 bàn thắng cùng 7 kiến tạo. Không chỉ giúp Bayern Munich thống trị các giải quốc nội, Kane còn cho thấy sự toàn diện trong lối chơi khi vừa ghi bàn vừa kiến tạo và điều phối tấn công. Chân sút 32 tuổi đạt phong độ cao để hướng đến Quả bóng vàng đầu tiên trong sự nghiệp. World Cup 2026 có thể là chương cuối hoàn hảo cho hành trình ấy.
2. Ousmane Dembele (PSG): Đương kim Quả bóng vàng trở lại mạnh mẽ sau giai đoạn bị chấn thương hành hạ. Dembele ghi 19 bàn, thực hiện 12 kiến tạo và tiếp tục là đầu tàu giúp PSG bảo vệ thành công chức vô địch Champions League. Những màn trình diễn xuất sắc trước Liverpool, Bayern Munich và Arsenal đưa anh trở lại nhóm ứng viên số một. Nếu tuyển Pháp đăng quang World Cup, Dembele khả năng cao lại được xướng tên.
3. Lamine Yamal (Barcelona): Ở tuổi 19, Yamal được xem là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới. Ngôi sao trẻ ghi 25 bàn và có 20 kiến tạo, góp công lớn giúp Barcelona vô địch La Liga. Dù chấn thương cuối mùa khiến anh bỏ lỡ một số trận đấu quan trọng, Yamal vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá Tây Ban Nha. Một kỳ World Cup thành công có thể đưa thần đồng này lên đỉnh thế giới.
4. Vitinha (PSG): Nếu PSG là cỗ máy hoàn hảo của Luis Enrique, Vitinha là bộ não vận hành toàn bộ hệ thống ấy. Tiền vệ người Bồ Đào Nha duy trì phong độ đỉnh cao với 7 bàn thắng và 10 kiến tạo, đồng thời đóng vai trò nhạc trưởng. Sau khi cùng Bồ Đào Nha đăng quang Nations League, Vitinha đứng trước cơ hội biến World Cup thành bệ phóng cho tham vọng Quả bóng vàng.
5. Michael Olise (Bayern Munich): Olise trải qua mùa giải hay nhất sự nghiệp. Sau khi rời Crystal Palace, cầu thủ người Pháp nhanh chóng trở thành mắt xích không thể thay thế tại Bayern Munich. Thành tích 23 bàn thắng cùng 33 kiến tạo cho thấy sự toàn diện đáng kinh ngạc của Olise. Với vị trí ngày càng vững chắc ở tuyển Pháp, anh hoàn toàn có thể trở thành hiện tượng lớn của World Cup 2026.
6. Kylian Mbappe (Real Madrid): Mbappe tiếp tục chứng minh đẳng cấp siêu sao với 48 bàn thắng và 10 kiến tạo trong màu áo Real Madrid. Tuy nhiên, việc đội bóng Hoàng gia trắng tay khiến cơ hội giành Quả bóng vàng của anh bị ảnh hưởng. Dù vậy, lịch sử cho thấy Mbappe luôn bùng nổ ở các kỳ World Cup. Nếu cùng tuyển Pháp tiến sâu tại giải đấu hè này, chân sút 27 tuổi vẫn là ứng viên cực kỳ đáng gờm.
7. Khvicha Kvaratskhelia (PSG): Ngôi sao người Georgia là một trong những nhân tố quan trọng nhất trên hành trình bảo vệ chức vô địch Champions League của PSG. Kvaratskhelia ghi 22 bàn và có 10 kiến tạo, đặc biệt tỏa sáng rực rỡ ở giai đoạn knock-out. Dù Georgia không thể giành vé dự World Cup 2026, màn trình diễn đỉnh cao tại đấu trường châu Âu vẫn giúp "Kvaradona" duy trì vị trí trong nhóm ứng viên hàng đầu.
8. Luis Diaz (Bayern Munich): Quyết định rời Liverpool để gia nhập Bayern Munich mang lại thành công ngoài mong đợi cho Diaz. Ngôi sao người Colombia ghi 28 bàn, thực hiện 25 kiến tạo và giành cú ăn 3 quốc nội cùng đội bóng Đức. Với tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến, Diaz là một trong những cầu thủ tấn công nổi bật nhất châu Âu mùa này. Nếu Colombia gây bất ngờ tại World Cup, anh có thể tiến xa hơn trong cuộc đua Quả bóng vàng.
9. Declan Rice (Arsenal): Thất bại trong trận chung kết Champions League trước PSG khiến cơ hội cạnh tranh Quả bóng vàng của Rice bị ảnh hưởng đáng kể. Tuy nhiên, tiền vệ người Anh vẫn có mùa giải xuất sắc với 6 bàn thắng và 13 kiến tạo, góp công giúp Arsenal đăng quang Premier League. Không chỉ là lá phổi nơi tuyến giữa, Rice còn là thủ lĩnh trong cả phòng ngự lẫn tổ chức lối chơi. World Cup 2026 là cơ hội để anh vực dậy vị thế trong cuộc đua cá nhân danh giá nhất năm.
10. Erling Haaland (Man City): Dù Man City không thể chinh phục Champions League, Haaland vẫn duy trì vị thế của một trong những ứng viên hàng đầu. Tiền đạo người Na Uy ghi tới 51 bàn và có thêm 10 kiến tạo trên mọi đấu trường, giúp Man City giành FA Cup và Carabao Cup. Quan trọng hơn, anh sẽ lần đầu tiên góp mặt tại World Cup sau khi đưa Na Uy trở lại sân khấu lớn nhất hành tinh kể từ năm 1998. Nếu tiếp tục bùng nổ tại Bắc Mỹ, Haaland hoàn toàn có thể tạo nên cú bứt phá ngoạn mục.

Khi sự thực dụng phản bội Arsenal

